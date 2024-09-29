Ротенберг о поражении: «Куньлунь» сыграл лучший матч в сезоне. Не знаю, как они раньше играли. СКА заслуживает критику за 1-й период»

Роман Ротенберг считает, что «Куньлунь» провел лучший матч в сезоне.

СКА уступил китайскому клубу (4:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

– Было много борьбы, больше 40 бросков в створ. Чего не хватило?

– Соперник – сильная команда. Не знаю, как они раньше играли. Мы смотрели их игры, но сегодня они сыграли лучшую игру в сезоне.

Нам было непросто перестроиться после ярких игр, после предыдущей игры.

Мы заслуживаем критику за первый период – это понимаем. В двух периодах мы увидели команду, увидели много хорошего, комбинации.

Тони Деанджело хорошо себя проявляет и другие ребята выходят на свой уровень, потому что были травмированы, здорово сыграли с «Северсталью», много эмоций потратили, а сегодня чуть-чуть не хватило.

Нужно восстановиться, в следующей игре возьмем реванш, будем сильнее, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью.

СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга