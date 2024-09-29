Ротенберг о поражении: «Куньлунь» сыграл лучший матч в сезоне. Не знаю, как они раньше играли. СКА заслуживает критику за 1-й период»
СКА уступил китайскому клубу (4:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Было много борьбы, больше 40 бросков в створ. Чего не хватило?
– Соперник – сильная команда. Не знаю, как они раньше играли. Мы смотрели их игры, но сегодня они сыграли лучшую игру в сезоне.
Нам было непросто перестроиться после ярких игр, после предыдущей игры.
Мы заслуживаем критику за первый период – это понимаем. В двух периодах мы увидели команду, увидели много хорошего, комбинации.
Тони Деанджело хорошо себя проявляет и другие ребята выходят на свой уровень, потому что были травмированы, здорово сыграли с «Северсталью», много эмоций потратили, а сегодня чуть-чуть не хватило.
Нужно восстановиться, в следующей игре возьмем реванш, будем сильнее, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью.
СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга
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