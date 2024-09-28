Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ от TSN. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й, Панарин – 9-й, Капризов – 15-й, Шестеркин – 17-й
20 экспертов определили топ-50 лучших игроков НХЛ перед сезоном-2024/25. Капитан «Эдмонтона» занял первое место у всех опрошенных.
Второе место в опросе занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, третье – капитан «Торонто» Остон Мэттьюс.
В список попали 6 российских хоккеистов, выше всех оказался форвард «Тампы» Никита Кучеров (5-я позиция).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в список впервые с момента запуска опроса (2010 год).
Лучшие действующие игроки НХЛ по версии TSN
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
3. Остон Мэттьюс («Торонто»);
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
5. Никита Кучеров («Тампа»);
6. Кэйл Макар («Колорадо»);
7. Давид Пастрняк («Бостон»);
8. Куинн Хьюз («Ванкувер»);
9. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
10. Микко Рантанен («Колорадо»);
...14. Сидни Кросби («Питтсбург»);
...15. Кирилл Капризов («Миннесота»);
...17. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);
...34. Коннор Бедард («Чикаго»);
...39. Сергей Бобровский («Флорида»);
...42. Андрей Василевский («Тампа»);
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий