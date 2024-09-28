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  • Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ от TSN. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й, Панарин – 9-й, Капризов – 15-й, Шестеркин – 17-й
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Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ от TSN. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й, Панарин – 9-й, Капризов – 15-й, Шестеркин – 17-й

Коннор Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии TSN.

20 экспертов определили топ-50 лучших игроков НХЛ перед сезоном-2024/25. Капитан «Эдмонтона» занял первое место у всех опрошенных. 

Второе место в опросе занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, третье – капитан «Торонто» Остон Мэттьюс. 

В список попали 6 российских хоккеистов, выше всех оказался форвард «Тампы» Никита Кучеров (5-я позиция).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в список впервые с момента запуска опроса (2010 год). 

Лучшие действующие игроки НХЛ по версии TSN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Остон Мэттьюс («Торонто»);

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

5. Никита Кучеров («Тампа»);

6. Кэйл Макар («Колорадо»);

7. Давид Пастрняк («Бостон»);

8. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

9. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

10. Микко Рантанен («Колорадо»);

...14. Сидни Кросби («Питтсбург»);

...15. Кирилл Капризов («Миннесота»);

...17. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);

...34. Коннор Бедард («Чикаго»);

...39. Сергей Бобровский («Флорида»);

...42. Андрей Василевский («Тампа»);

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
рейтинги
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoЧикаго
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoСергей Бобровский
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoНикита Кучеров
logoАндрей Василевский
logoНэтан Маккиннон
logoИгорь Шестеркин
logoКоннор Макдэвид
logoЛеон Драйзайтль
logoДавид Пастрняк
logoКирилл Капризов
logoМикко Рантанен
logoОстон Мэттьюс
logoКэйл Макар
logoКуинн Хьюз
logoКоннор Бедард
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17026 июля, 14:35
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