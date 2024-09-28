Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ от TSN. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й, Панарин – 9-й, Капризов – 15-й, Шестеркин – 17-й

Коннор Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии TSN.

20 экспертов определили топ-50 лучших игроков НХЛ перед сезоном-2024/25. Капитан «Эдмонтона » занял первое место у всех опрошенных.

Второе место в опросе занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон , третье – капитан «Торонто» Остон Мэттьюс.

В список попали 6 российских хоккеистов, выше всех оказался форвард «Тампы» Никита Кучеров (5-я позиция).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в список впервые с момента запуска опроса (2010 год).

Лучшие действующие игроки НХЛ по версии TSN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Остон Мэттьюс («Торонто»);

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

5. Никита Кучеров («Тампа»);

6. Кэйл Макар («Колорадо»);

7. Давид Пастрняк («Бостон»);

8. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

9. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

10. Микко Рантанен («Колорадо»);

...14. Сидни Кросби («Питтсбург»);

...15. Кирилл Капризов («Миннесота»);

...17. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);

...34. Коннор Бедард («Чикаго»);

...39. Сергей Бобровский («Флорида»);

...42. Андрей Василевский («Тампа»);