Василевский занял 24-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Капризов – 25-й, Форслинг – 21-й, Хеллибак – 22-й
Кирилл Капризов вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги.
Сегодня был опубликован список игроков, занявших 30-21 места.
21. Густав Форслинг («Флорида»)
22. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
23. Джейсон Робертсон («Даллас»)
24. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
25. Кирилл Капризов («Миннесота»)
26. Чарли Макэвой («Бостон»)
27. Адам Фокс («Рейнджерс»)
28. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
29. Вильям Нюландер («Торонто»)
30. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)
Бедард занял 38-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Стэмкос – 37-й, Ахо – 33-й, Марнер – 32-й, Райнхарт – 31-й
Хинтц занял 41-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Ларкин – 42-й, Генцел – 50-й
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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