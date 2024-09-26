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  • Василевский занял 24-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Капризов – 25-й, Форслинг – 21-й, Хеллибак – 22-й
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Василевский занял 24-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Капризов – 25-й, Форслинг – 21-й, Хеллибак – 22-й

Кирилл Капризов вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги.

Сегодня был опубликован список игроков, занявших 30-21 места.

21. Густав Форслинг («Флорида»)

22. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

23. Джейсон Робертсон («Даллас»)

24. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

25. Кирилл Капризов («Миннесота»)

26. Чарли Макэвой («Бостон»)

27. Адам Фокс («Рейнджерс»)

28. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

29. Вильям Нюландер («Торонто»)

30. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

Бедард занял 38-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Стэмкос – 37-й, Ахо – 33-й, Марнер – 32-й, Райнхарт – 31-й

Хинтц занял 41-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Ларкин – 42-й, Генцел – 50-й 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoРейнджерс
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoВанкувер
logoМиннесота
logoДаллас
logoНХЛ
logoАндрей Василевский
logoВиннипег
logoДжей Ти Миллер
logoВильям Нюландер
logoКоннор Хеллибак
logoКирилл Капризов
logoГустав Форслинг
logoЧарли Макэвой
logoЭлиас Петтерссон
logoАдам Фокс
logoДжейсон Робертсон
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