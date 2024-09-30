Ротенберг о раннем снятии вратаря при 1:4 с «Куньлунем»: «А как забить вторую? Это вечный разговор – яйцо или курица. Что лучше? 6 на 4 – те же 5 на 5»
СКА уступил «Куньлуню» (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Пятую шайбу команда пропустила в пустые ворота на 51-й минуте.
– Стоило ли рисковать при счете 1:4 и снимать вратаря в середине третьего периода? Насколько тщательно вы тренируете игру с шестью полевыми?
– Надо тренироваться и еще раз тренироваться. Все отрабатывать и оттачивать все детали. Ситуация 6 на 4 такая же как 5 на 5. Нужно выиграть все стыки, всю борьбу, чтобы сохранить шайбу. Проиграв один стык, можно получить гол в свои ворота. Что и получилось. Будем тренировать, работать, чтобы не проигрывать стыки и борьбу.
– А стоило ли рисковать в середине периода?
– Если бы мы не пропустили эту шайбу, мы, может быть, выиграли бы матч. Надо было просто выиграть этот стык. Нужно было согласиться со счетом 1:4?
– Забросить вторую…
– А как забить вторую? Это вечный разговор – яйцо или курица. Что лучше?
– Выиграть стык.
– Согласен. Выиграть борьбу и не допустить ситуации, когда соперник получит контратаку, играя 6 на 4, 6 на 5. Такая же ситуация, как 5 на 5. Но мы увидели, что мы можем забивать по два гола за минуту. Команда забивает, – сказал главный тренер СКА.
СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент
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