Ротенберг о раннем снятии вратаря при 1:4 с «Куньлунем»: «А как забить вторую? Это вечный разговор – яйцо или курица. Что лучше? 6 на 4 – те же 5 на 5»

Роман Ротенберг высказался о снятии вратаря в середине 3-го периода.

СКА уступил «Куньлуню» (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Пятую шайбу команда пропустила в пустые ворота на 51-й минуте.

– Стоило ли рисковать при счете 1:4 и снимать вратаря в середине третьего периода? Насколько тщательно вы тренируете игру с шестью полевыми?

– Надо тренироваться и еще раз тренироваться. Все отрабатывать и оттачивать все детали. Ситуация 6 на 4 такая же как 5 на 5. Нужно выиграть все стыки, всю борьбу, чтобы сохранить шайбу. Проиграв один стык, можно получить гол в свои ворота. Что и получилось. Будем тренировать, работать, чтобы не проигрывать стыки и борьбу.

– А стоило ли рисковать в середине периода?

– Если бы мы не пропустили эту шайбу, мы, может быть, выиграли бы матч. Надо было просто выиграть этот стык. Нужно было согласиться со счетом 1:4?

– Забросить вторую…

– А как забить вторую? Это вечный разговор – яйцо или курица. Что лучше?

– Выиграть стык.

– Согласен. Выиграть борьбу и не допустить ситуации, когда соперник получит контратаку, играя 6 на 4, 6 на 5. Такая же ситуация, как 5 на 5. Но мы увидели, что мы можем забивать по два гола за минуту. Команда забивает, – сказал главный тренер СКА.

СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент