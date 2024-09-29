Крикунов о поражении СКА: «Отмечу тренерский ход по ранней замене вратаря – сработало. Времени просто не хватило, еще бы 2-3 минуты, «Куньлунь» «посыпался»
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Куньлуню» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Армейцы проявили характер, уступая в счете четыре шайбы в третьем периоде они едва не спасли матч.
Им просто-напросто не хватило времени, возможно, одной атаки.
Хотел бы отметить правильный тренерский ход по ранней замене вратаря шестым полевым игроком. Это в итоге сработало.
В конце третьего периода было видно, что соперник «посыпался».
Думаю, еще бы две-три минуты и счет бы сравнялся. Отметил бы характер армейцев, которые бились до последних секунд», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Ротенберг про 4:5 от «Куньлуня»: «СКА бы победил, если бы наш хоккеист не проиграл стык в пятом голе. Был серьезный мужской разговор после 1-го периода»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий