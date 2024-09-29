СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент

Других проблем не видно.

СКА проиграл «Куньлуню» (4:5). Матч неожиданно получился интригующим. Перед ним СКА выиграл пять встреч подряд с общим счетом 27:16. «Куньлунь» же шел на серии из четырех поражений и много пропускал (5:17). Игра в Санкт-Петербурге перевернула все расклады.

Роман Ротенберг обратил внимание на пятую шайбу соперника. Якобы все решил именно гол «Куньлуня» почти за 9 минут до финальной сирены. Тогда СКА разыгрывал большинство в формате 6 на 4. Оно как раз и завершилось забегом Райана Меркли к пустым воротам.

На развитие эпизода повлияли действия Михаила Воробьева. Нападающий СКА отдавал передачу за ворота, но она не прошла. Следом Воробьев проиграл борьбу возле борта и упал на лед. «Куньлунь» этим воспользовался.

Фиксируем:

Ротенберг высказался: «По сути, мы проиграли этот матч, уступив в одном стыке, когда мы пропустили пятую шайбу. Если бы наш хоккеист этот стык не проиграл, мы бы в этом матче победили ».

Напоминаем главное: СКА к тому моменту уже уступал 1:4. Что же теперь будет с Михаилом Воробьевым, если он сделал такую решающую ошибку?

Привычная схема СКА: Плешков заменился на Серебрякова, играли с пустыми воротами почти половину периода

В игре против «Куньлуня» Ротенберг искал разные пути, чтобы взбодрить команду. Один из них – замена вратаря. Ротенберг поменял Артемия Плешкова на Никиту Серебрякова, когда тот уже пропустил три шайбы с 11 бросков.

Это не первый случай замены вратаря СКА в регулярке-2024/25. До этого Плешков менял Серебрякова в игре против «Металлурга» (4:5 ОТ). Обратная замена случилась в прошлом матче с «Северсталью» (8:5). Там Серебряков получил игровую практику, когда все было ясно.

Оставшуюся часть матча с «Куньлунем» Серебряков тоже не всегда проводил в воротах – вместо него постоянно выпускали шестого полевого игрока. Впервые это случилось еще в середине третьего периода и привело к той самой пятой пропущенной шайбе.

Дальше все выглядело успешнее. СКА отыграл одну шайбу в равных составах, а еще две случились с шестью полевыми игроками.

Главным зачинщиком неудавшегося камбэка можно назвать Михаила Григоренко. Он отметился во всех трех шайбах СКА после счета 1:5 и набрал 3 (1+2) очка. Энтони Деанджело дважды делал результативные передачи. Это вторая игра американца в составе СКА и у него набралось уже 5 очков – до этого оформлял ассистенский хет-трик.

Успех СКА в третьем периоде зависел от ротации. Все отличившиеся игроки получили больше игрового времени за счет того, что Ротенберг оставил на скамейке Сергея Толчинского и Борну Рендулича . Хорвата вообще не было в заявке последние четыре игры. Толчинский наоборот приносил очки в победных матчах, но против «Куньлуня» остался без результативных действий.

Кузнецов смотрел игру с трибуны – Ротенберг уже называет другие сроки его восстановления

Евгений Кузнецов пропустил этот матч из-за травмы: повредил плечо по ходу прошлой игры. Сама ситуация абсолютно не располагала к проблемам со здоровьем (мы разбирали это отдельно ). Ротенберг призывает: не ищите подвох.

На самом деле Кузнецов не справился с нагрузкой на плече и травмировался – так сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции. Сразу после осмотра Евгению назначили двухмесячную реабилитацию. Информация шла от тренера СКА.

После игры Ротенберг сообщил уже другую информацию: «Это не такая серьезная травма, как изначально предполагали врачи. Кузнецов уже тренируется и скоро вернется в состав . Это травма не на два месяца, как сначала думали. Возможно, даже на выезд полетит».

Матч с «Куньлунем» Кузнецов наблюдал с трибуны. Его место в связке с Иваном Демидовым занял Захар Бардаков. В таком сочетании третья тройка оказалась результативной. Бардаков оформил дубль, а Демидов однажды ему ассистировал. Интересно, что за одну игру на месте Кузнецова Бардаков забил больше, чем сам Кузнецов за 9 игр. Сейчас на счету Евгения всего одна шайба.

В остальном матч для Демидова сложно назвать успешным. Он завершил игру с нулевым показателем полезности, а еще заработал удаление за подножку, которое сказалось на общем результате.

Штраф Демидова спровоцировал опасную атаку, которая привела к четвертому пропущенному голу от Адама Кленденинга. В протоколе гол записан в равных составах, но все важное произошло при игре СКА в меньшинстве.

И это еще раз подчеркивает основную проблему команды Ротенберга. СКА по-прежнему имеет худшую статистику в лиге на собственных удалениях. Пропустили 11 раз за 30 штрафов (63,3% нейтрализации).

Против «Куньлуня» команда получила еще одну шайбу в меньшинстве, когда в воротах стоял Плешков. Он не справился с броском Спенсера Фу и отправился на скамейку.

Ротенберга не смущают эти проблемы. Главный тренер СКА видит только положительные моменты: «За три матча мы забили 17 голов. Этого достаточно для побед». Вопросов к игре в обороне у него, конечно, нет.

СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга

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Фото: vk.com/ska