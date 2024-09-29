Владимир Плющев: «Спартак» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Команда показывает интересный хоккей»
Владимир Плющев считает «Спартак» одним из фаворитов на Кубок Гагарина.
Клуб одержал 7 побед в 9 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 2-ю строчку в таблице Западной конференции.
«Спартак» на сегодняшний день показывает интересный хоккей. Естественно, можно говорить о том, что команда является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Я вообще не понимаю, зачем играть в хоккей, если не ставить большие задачи.
У «Спартака» были определенные трудности, но сейчас они вышли из кризиса и радуют своих многочисленных болельщиков.
Конечно, они будут ставить задачу и пытаться завоевать Кубок Гагарина. Такой команде уже давно пора это сделать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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