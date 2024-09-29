Владимир Плющев: «Спартак» является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Команда показывает интересный хоккей»

Владимир Плющев считает «Спартак» одним из фаворитов на Кубок Гагарина.

Клуб одержал 7 побед в 9 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 2-ю строчку в таблице Западной конференции.

«Спартак » на сегодняшний день показывает интересный хоккей. Естественно, можно говорить о том, что команда является одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Я вообще не понимаю, зачем играть в хоккей, если не ставить большие задачи.

У «Спартака» были определенные трудности, но сейчас они вышли из кризиса и радуют своих многочисленных болельщиков.

Конечно, они будут ставить задачу и пытаться завоевать Кубок Гагарина . Такой команде уже давно пора это сделать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.