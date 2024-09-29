Давыдов о Деанджело в КХЛ: «Удивлен тому, что именно СКА его забрал. Почему проспали в Уфе – загадка, там на большинство выходят 5 форвардов»

Виталий Давыдов удивлен тому, что именно СКА подписал Энтони Деанджело.

– Удивлены, что защитник уровня НХЛ в расцвете сил приехал в КХЛ?

– Удивлен тому, что его забрал именно СКА. У Питера хорошая линия обороны – Никишин и Зайцев, которые мне очень нравятся, плюс более оборонительные столбы – Педан и Фальковский.

Есть клубы, которым защитник уровня Деанджело нужен кровь из носу – во всяком случае, намного больше, чем СКА. Почему они не подсуетились? Считаю, ту энергию, с которой они постоянно ругают Питер, лучше пустить на переманивание того же Деанджело, на другие трансферы.

– Родному «Динамо» американец пригодился бы?

– У нас линия обороны более-менее укомплектована – как и в ЦСКА . А вот «Спартаку » – если говорить о московских клубах – лидер в оборону не помешал бы.

Из других больших клубов совсем сложная ситуация в «Салавате ». Смотрел последние матчи, там на большинство выходили пять форвардов. И я могу понять почему – у Уфы нет защитников даже уровня Педана, не говоря уж о Никишине или Зайцеве. Почему там проспали Деанджело – загадка.

– Уфимская схема с пятью форвардами на большинство – рискованная?

– Это смелый и, наверное, вынужденный ход тренеров. Но перестройка с атаки на оборону – рискованное дело, неизбежны обрезы на синей линии, контратаки. Плюс нападающие вообще не очень любят переходить в оборону, ведь у защитника другое катание, другая нагрузка, меньше набранных очков.

Кстати, посмотрел как уфимские форварды-легионеры катят спиной вперед – и сразу все понял. Нет, это не защитники, значит, будут провалы! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.