Чайковски о еде в России: «Люблю блинчики, борщ. В Словакии есть блюдо, похожее на холодец. Кухни очень похожие»
Михал Чайковски рассказал, что ему нравится русская кухня.
– Если говорить про русскую кухню?
– Мне очень нравится, очень люблю блинчики. Борщ тоже люблю.
– Блинчики с икрой?
– Конечно.
– А холодец любите? Обычно иностранцы из Северной Америки в шоке от этого блюда.
– Да, у нас в Словакии есть похожее блюдо, называется только по-другому. Кухни тоже очень похожие, – заявил словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости