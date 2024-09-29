Чайковски о еде в России: «Люблю блинчики, борщ. В Словакии есть блюдо, похожее на холодец. Кухни очень похожие»

Михал Чайковски рассказал, что ему нравится русская кухня.

– Если говорить про русскую кухню?

– Мне очень нравится, очень люблю блинчики. Борщ тоже люблю.

– Блинчики с икрой?

– Конечно.

– А холодец любите? Обычно иностранцы из Северной Америки в шоке от этого блюда.

– Да, у нас в Словакии есть похожее блюдо, называется только по-другому. Кухни тоже очень похожие, – заявил словацкий защитник «Спартака » Михал Чайковски .