Михал Чайковски: «Словацкий и русский народы очень похожи. Люди по менталитету в России мне ближе, чем в Америке»

Михал Чайковски поделился впечатлениями от жизни в Москве.

– Вы в Москве уже пятый год. Что вас удивило, когда приехали впервые?

– Москва – очень классный город, красивый и очень чистый. Мне здесь очень нравится.

– Куда больше всего любите ходить?

– Когда есть время, всегда с семьей его провожу. Рестораны здесь прекрасные, много мест, где можно вкусно покушать.

Или с пацанами тоже можно классно провести время. Знаю, что ребята любят ходить в баню. Я баню не очень люблю. Чаще всего провожу время с женой и сыном, гуляем в парках.

– А что удивило в России в принципе?

– Я здесь живу уже 10 лет. Не могу сказать, что меня что-то здесь удивило. Словацкий и русский народы очень похожи.

Люди по менталитету здесь мне ближе, чем, например, когда я играл в Америке. Здесь у меня очень много хороших друзей, – сказал словацкий защитник «Спартака » Михал Чайковски .