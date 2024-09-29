Михал Чайковски: «Словацкий и русский народы очень похожи. Люди по менталитету в России мне ближе, чем в Америке»
– Вы в Москве уже пятый год. Что вас удивило, когда приехали впервые?
– Москва – очень классный город, красивый и очень чистый. Мне здесь очень нравится.
– Куда больше всего любите ходить?
– Когда есть время, всегда с семьей его провожу. Рестораны здесь прекрасные, много мест, где можно вкусно покушать.
Или с пацанами тоже можно классно провести время. Знаю, что ребята любят ходить в баню. Я баню не очень люблю. Чаще всего провожу время с женой и сыном, гуляем в парках.
– А что удивило в России в принципе?
– Я здесь живу уже 10 лет. Не могу сказать, что меня что-то здесь удивило. Словацкий и русский народы очень похожи.
Люди по менталитету здесь мне ближе, чем, например, когда я играл в Америке. Здесь у меня очень много хороших друзей, – сказал словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски.
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