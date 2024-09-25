Жамнов о 4:3 с «Металлургом»: «История у «Спартака» не самая хорошая в Магнитогорске, просили игроков ломать это. Солидность появляется при стабильности, пока с этим проблема»
Красно-белые одержали победу (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Биттена, Принса и Чайковски нет. Микротравмы?
– Чайковски приболел с утра, оставили его вне состава. Биттену и Принсу дали отдохнуть, с травмами это не связано.
– Не было опасений, что нападающие расслабятся?
– Если дал отдохнуть, значит не боялся.
– Какие установки прозвучали, когда соперник начал подбираться?
– Была пауза, все сказали ребятам. Чуть‑чуть повезло сопернику, но ребята правда получили все установки. Пока не можем сыграть все 60 минут. Солидность появляется при стабильности в 60 минут. Пока что это у нас проблема.
– Вторая победа в истории на территории Магнитогорска. Подсознательно было, что там тяжело даются победы?
– Мы озвучивали это ребятам, они это знают. История у нас тут не самая хорошая. Попросили их ломать это.
– Как вы планируете в процентном отношении между вратарями делить время?
– У нас есть тренер, мы с ним говорим и все оцениваем. Отталкиваемся от этого. Тренерский штаб общается, а там посмотрим как все будет в дальнейшем.
– Мы привыкли, что «Спартак» атакует, а сегодня яркая терпеливая стилистика.
– Разговаривали с ребятами, просили их играть на откате. Знали, что начнут агрессивно играть первый период. Акцент делали на том, чтобы сыграть правильно. Есть очень много моментов, которые не получаются.
– Как складывается адаптация Адама Ружички?
– Сказать, что он полностью адаптировался нельзя. Мы говорим с ним, но тут другой хоккей. Он молодец, старается. С ним говорю и я, и Ковалев. Надеемся, что будет еще лучше, – сказал Жамнов.
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