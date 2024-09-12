Ружичка о переходе в «Спартак»: «Многое слышал о команде, очень атакующая и молодая. Хотел играть в Москве»
Адам Ружичка рассказал, почему решил перейти в «Спартак».
— Почему ты выбрал «Спартак»?
— Потому что здесь играет член моей семьи [шурин Михал Чайковски], я многое слышал о команде. «Спартак» — очень атакующая и молодая команда. Это был очень легкий выбор для меня.
Я также хотел играть в Москве (улыбается). Так что было достаточно легко решить, где я проведу этот сезон.
— Были ли у тебя другие предложения из КХЛ, Европы или Америки?
— Не думаю, что нам стоит говорить об этом – сейчас я игрок «Спартака», и я сосредоточен на игре за «Спартак», — сказал нападающий «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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