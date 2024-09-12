Ружичка о переходе в «Спартак»: «Многое слышал о команде, очень атакующая и молодая. Хотел играть в Москве» 

Адам Ружичка рассказал, почему решил перейти в «Спартак».

— Почему ты выбрал «Спартак»?

— Потому что здесь играет член моей семьи [шурин Михал Чайковски ], я многое слышал о команде. «Спартак » — очень атакующая и молодая команда. Это был очень легкий выбор для меня.

Я также хотел играть в Москве (улыбается). Так что было достаточно легко решить, где я проведу этот сезон.

— Были ли у тебя другие предложения из КХЛ, Европы или Америки?

— Не думаю, что нам стоит говорить об этом – сейчас я игрок «Спартака», и я сосредоточен на игре за «Спартак», — сказал нападающий «Спартака».