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  • Артем Батрак: «Спартак» – лучшая команда КХЛ здесь и сейчас. Они будут в лидерах как минимум до середины октября»
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Артем Батрак: «Спартак» – лучшая команда КХЛ здесь и сейчас. Они будут в лидерах как минимум до середины октября»

Артем Батрак назвал сильнейшую команду в КХЛ на данный момент.

«Первая и самая лучшая команда КХЛ здесь и сейчас – московский «Спартак». Но не могу сказать, что это удивляет, ведь предпосылки для этого были. Красно-белые сохранили состав и подписали сильных легионеров. И Уилл Биттен, и Адам Ружичка – хоккеисты, которые действительно помогают команде.

Дальше мы смотрим на линию обороны и видим Андрея Миронова, который, кажется, проводит свой лучший старт в КХЛ. «Спартак» в его лице получил очень крепкого, крутого защитника, который добавляет опыта достаточно молодой обороне.

Теперь там есть Дмитрий Вишневский, Михал Чайковски, Миронов и молодые парни, которые уже обстреляны. Это молодая, бегущая команда.

Возможно, под Новый год у «Спартака» будут проблемы из-за большого количества выездных матчей. Однако сейчас «Спартак» – веселая команда, которая, думаю, будет идти в лидерах до середины октября как минимум», – сказал комментатор Артем Батрак.

Красно-белые набрали 9 очков за 5 матчей и занимают четвертое место в Западной конференции.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoСпартак
logoКХЛ
logoДмитрий Вишневский
logoАртем Батрак
logoМихал Чайковски
logoАндрей Миронов
logoАдам Ружичка
Уилл Биттен
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