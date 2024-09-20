Артем Батрак: «Спартак» – лучшая команда КХЛ здесь и сейчас. Они будут в лидерах как минимум до середины октября»
«Первая и самая лучшая команда КХЛ здесь и сейчас – московский «Спартак». Но не могу сказать, что это удивляет, ведь предпосылки для этого были. Красно-белые сохранили состав и подписали сильных легионеров. И Уилл Биттен, и Адам Ружичка – хоккеисты, которые действительно помогают команде.
Дальше мы смотрим на линию обороны и видим Андрея Миронова, который, кажется, проводит свой лучший старт в КХЛ. «Спартак» в его лице получил очень крепкого, крутого защитника, который добавляет опыта достаточно молодой обороне.
Теперь там есть Дмитрий Вишневский, Михал Чайковски, Миронов и молодые парни, которые уже обстреляны. Это молодая, бегущая команда.
Возможно, под Новый год у «Спартака» будут проблемы из-за большого количества выездных матчей. Однако сейчас «Спартак» – веселая команда, которая, думаю, будет идти в лидерах до середины октября как минимум», – сказал комментатор Артем Батрак.
Красно-белые набрали 9 очков за 5 матчей и занимают четвертое место в Западной конференции.
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