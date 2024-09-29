Каменев о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Много было удалений у нас, особенно во 2-м периоде. Если мы хотим быть лучшей командой, не надо такого допускать»

Владислав Каменев высказался о поражении ЦСКА от «Спартака» (2:3 ОТ).

«Первый период получился скомканным, много у нас было потерь в средней зоне. Соперник много владел шайбой в нашей зоне. Много было удалений у нас, особенно во втором периоде.

Если мы хотим быть лучшей командой, не надо такого допускать, эти удаления могут сломать игру. Хорошо, что сегодня мы выстояли в меньшинстве, но в другой игре соперник может забросить одну-две шайбы, и спастись будет сложно.

В эпизоде с нашим первым голом перед тем, как подойти к шайбе, я посмотрел на табло, увидел, что осталось две секунды, и бросил в сторону ворот. Повезло, что Ваня [Дроздов] подставил клюшку, и шайба зашла.

В третьем периоде мы перешли на игру в три звена, стали играть быстрее, появился темп, вследствие этого забили хороший гол», – сказал Каменев .