Каменев о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Много было удалений у нас, особенно во 2-м периоде. Если мы хотим быть лучшей командой, не надо такого допускать»
Владислав Каменев высказался о поражении ЦСКА от «Спартака» (2:3 ОТ).
«Первый период получился скомканным, много у нас было потерь в средней зоне. Соперник много владел шайбой в нашей зоне. Много было удалений у нас, особенно во втором периоде.
Если мы хотим быть лучшей командой, не надо такого допускать, эти удаления могут сломать игру. Хорошо, что сегодня мы выстояли в меньшинстве, но в другой игре соперник может забросить одну-две шайбы, и спастись будет сложно.
В эпизоде с нашим первым голом перед тем, как подойти к шайбе, я посмотрел на табло, увидел, что осталось две секунды, и бросил в сторону ворот. Повезло, что Ваня [Дроздов] подставил клюшку, и шайба зашла.
В третьем периоде мы перешли на игру в три звена, стали играть быстрее, появился темп, вследствие этого забили хороший гол», – сказал Каменев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ЦСКА
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