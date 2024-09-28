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  • Воробьев о 2:3 со «Спартаком»: «Первый период прошел с преимуществом ЦСКА. Овертайм мы тренировали, пока это не наше, к сожалению»
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Воробьев о 2:3 со «Спартаком»: «Первый период прошел с преимуществом ЦСКА. Овертайм мы тренировали, пока это не наше, к сожалению»

Илья Воробьев прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака» (2:3 ОТ).

– Первый период был довольно равным, даже с небольшим нашим преимуществом. Во втором периоде мы много играли в меньшинстве – с этим справились, но инициатива перешла к «Спартаку».

В третьем периоде мы перешли на игру в три звена – все сражались и забили гол. Далее – овертайм, мы его тренировали, но пока это не наше, к сожалению.

– Вы сказали, что перешли на игру в три звена – Вас не устраивала тройка Гурьянова или просто решили увеличить темп игры?

– И то, и другое, – сказал главный тренер ЦСКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Спартака»
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