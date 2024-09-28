Жамнов о 3:2 с ЦСКА: «Спартак» играл все 60 минут и овертайм – ребята выполняли задание, старались. Доминировать все периоды – нереально»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА (3:2 ОТ).

– Много обсуждений вызвала ваша речь в победной раздевалке после игры с «Металлургом». Почему это было вынесено публично, а не сказано без камер?

– Вообще это наша внутренняя кухня – я не собирался пиариться, мы открыты для болельщиков. Я считаю, что сделал все правильно. Игроки все поняли – всегда что-то получается, а что-то нет.

Сегодня мы играли все 60 минут и овертайм – это очень хорошо, надеюсь, что ребята и дальше будут продолжать так играть. Да, где-то игра не складывалась, доминировать и играть в давление все периоды – нереально, но играть правильно и по заданию игроки обязаны. Ребята сегодня справились.

– Команда играла все 60 минут – то требование, которое было основным еще в прошлом сезоне, но как вы объясните ситуацию с первой пропущенной шайбой, в концовке второго периода – это случайность или недоработка момента?

– Обычный рикошет, наброс и борьба под воротами. Обычная игровая ситуация, но расслабляться нельзя, нужно играть до конца. Сомневаюсь, что игроки, действуя на пятаке, думают о том, сколько времени осталось до конца периода.

– Герман Рубцов сказал после матча, что против ЦСКА 5 сентября и сегодня – это две разные команды, как вы считаете? Прибавил ли «Спартак» за этот отрезок?

– ЦСКА – сильная команда. Наверное, сегодня было видно, что соперник притерся – были хорошие комбинации, а мы работаем в том направлении, как и нужно – разбираем соперника, знали, что от них ожидать.

В первой игре 5 сентября была небольшая паника, когда ЦСКА начинал контролировать шайбу. Но сегодня этого не было, ребята играли по заданию – мы сегодня сыграли все 60 минут. Повторюсь, бывают и провалы – но это спорт. Ребята выполняли задание и старались.

– Можно сделать вывод из ваших слов, что и Николай Голдобин добавил?

– Да, Коля добавил – и в игре, и в раздевалке.

– Во многих командах есть игроки, которые быстрее спартаковских, но в скорости принятия решений «Спартак» сыграл очень хорошо – это тренируется, есть какие-то упражнения?

– Есть упражнения, но игроки тренируют их в детстве, а мы с ними работаем. Стараемся объяснять те нюансы, которые надо исправить и усилить. Переучивать кататься их никто не будет. Нужно время, чтобы сыграться. Хочется, чтобы всё было идеально, но такого не бывает, – сказал главный тренер «Спартака ».