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  • Голдобин о «Спартаке» после 3:2 с ЦСКА: «Будем очень хорошей командой, если научимся держать счет. На выезде играли не очень, хотя доминировали»
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Голдобин о «Спартаке» после 3:2 с ЦСКА: «Будем очень хорошей командой, если научимся держать счет. На выезде играли не очень, хотя доминировали»

Николай Голдобин высказался об игре «Спартака» после победы над ЦСКА (3:2 ОТ).

Форвард принес красно-белым победу в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Как нам тренер говорит, его любимое слово – играть 60 минут, и пока у нас это то получается, то нет. С Челябинском мы пропустили две, с «Магниткой» чуть тоже не упустили победу.

Если мы научимся удерживать счет, то будем очень хорошей командой. Мы должны быть довольны, что на выезде взяли четыре очка из шести. Играли не очень хорошо, хотя доминировали», – сказал Голдобин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoЦСКА
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoНиколай Голдобин
ТАСС
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