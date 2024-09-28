«Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), продлив победную серию до 3 матчей. Голдобин забил в овертайме
«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова переиграла ЦСКА (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Решающую шайбу в овертайме забил форвард Николай Голдобин.
Красно-белые продлили победную серию до трех матчей. Ранее команда обыграла «Трактор» (3:2 Б) и «Металлург» (4:3).
«Спартак» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 15 баллов в 9 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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