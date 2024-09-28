  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), продлив победную серию до 3 матчей. Голдобин забил в овертайме
Видео
5

«Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), продлив победную серию до 3 матчей. Голдобин забил в овертайме

«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова переиграла ЦСКА (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Решающую шайбу в овертайме забил форвард Николай Голдобин.

Красно-белые продлили победную серию до трех матчей. Ранее команда обыграла «Трактор» (3:2 Б) и «Металлург» (4:3).

«Спартак» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 15 баллов в 9 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoЦСКА
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
видео
logoКХЛ
logoНиколай Голдобин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Металлург» уволит Гомоляко. Мозякин станет новым спортивным директором клуба («СЭ»)
541 минуту назад
Выставочные матчи НХЛ. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Тампа» против «Нэшвилла», «Детройт» встретится с «Питтсбургом»
4сегодня, 17:00
КХЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме, «Локомотив» победил «Сочи», «Торпедо» забросило 7 шайб «Амуру»
90сегодня, 16:34
Григоренко о дебюте Деанджело в СКА: «Элитный атакующий защитник даже по меркам НХЛ. Сразу сыграл на высочайшем уровне»
6сегодня, 16:31
Николишин о рекорде Гретцки: «У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет. В НХЛ все заинтересованы»
5сегодня, 16:10
Серебряков про игровое время в СКА: «Когда нет игрового тонуса, любому вратарю тяжело. Но таков путь»
9сегодня, 15:59
Кирилл Сафронов о дебюте Деанджело за СКА: «Это космос. Показал уровень, видно, что приехал из НХЛ»
5сегодня, 15:47
Ротенберг о мастер-классе Деанджело: «Один из лучших защитников мира вышел на лед с детишками»
17сегодня, 15:32Фото
Плющев о СКА: «Большая текучка хоккеистов и изменения в составе – не совсем хорошая ситуация. Костяк должен быть постоянным»
4сегодня, 15:22
Николишин о 90-х: «Беспредел. Танк шандарахнул по Белому дому прямо передо мной, наезжали ореховские из ОПГ. Но когда молодой, море по колено – ничего не боишься»
50сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин после 3:1 с «Сочи»: «У «Локомотива» есть возможность менять игроков. Не буду оценивать новые сочетания – не могу сказать, что что-то вау»
7 минут назад
«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. У команды Никитина 2 поражения в 10 матчах сезона КХЛ
122 минуты назад
Щитов о травме Кузнецова: «В СКА потери особо не заметят. У команды огромный потенциал в защите и нападении, тем более есть Деанджело»
153 минуты назад
Глотов о Деанджело: «Хороший парень, открытый, приятный в общении. Звездности никакой нет»
сегодня, 17:14
У «Сочи» 5-е поражение подряд. Команда Зубова выиграла 2 матча из 9 в сезоне КХЛ
сегодня, 16:58
Щитов о поражениях «Авангарда»: «Показывают качественный хоккей местами, удивлен таким стартом. Возможно, дело в том, что у Звягина не было опыта работы главным тренером»
сегодня, 16:55
Якушев об Овечкине и рекорде Гретцки: «Саша вернется в Россию и выступит за «Динамо» в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ»
1сегодня, 16:41
Григорий Панин: «В «Салавате» есть возрастные хоккеисты. У меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься»
2сегодня, 16:27
Черкас о травме Кузнецова: «Нелепость какая-то, то ли растянул, то ли шайба попала. СКА будет его не хватать»
4сегодня, 16:18
Быков на вопрос о завершении карьеры: «Нет. Я ассистент главного тренера – моей супруги, дети и внуки – команда. Сейчас самая важная миссия – семья»
3сегодня, 15:57