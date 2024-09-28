«Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), продлив победную серию до 3 матчей. Голдобин забил в овертайме

«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова переиграла ЦСКА (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Решающую шайбу в овертайме забил форвард Николай Голдобин .

Красно-белые продлили победную серию до трех матчей. Ранее команда обыграла «Трактор» (3:2 Б) и «Металлург» (4:3).

«Спартак» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 15 баллов в 9 матчах.