Никитин после 3:1 с «Сочи»: «У «Локомотива» есть возможность менять игроков. Не буду оценивать новые сочетания – не могу сказать, что что-то вау»
Ярославский клуб обыграл команду Сергея Зубова (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Меня не удивляют эмоции Радулова. Это хороший пример для подрастающего поколения. Его игра захватывает полностью. Проще научиться контролировать эмоции, чем научиться побеждать.
– Решили пробовать новые тройки?
– Сегодня бы я не стал акцентировать внимание на новых сочетаниях. Я бы не стал их оценивать. Не могу сказать, что что-то вау. Но есть у нас возможности менять игроков, мы этим пользуемся. Ребятам свежие эмоции дают новые силы.
– Как вам игра Кирьянова?
– Есть спортивная мудрость: стабильность – признак мастерства. Никите нужно набрать стабильности. Она приходит через практический опыт, он приходит через игры.
Наверное, было бы глупо ждать от него стабильной игры каждый матч. Главное, у него есть желание. Когда у человека есть желание, ему хочется помогать, – сказал главный тренер «Локомотива».
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