Никитин после 3:1 с «Сочи»: «У «Локомотива» есть возможность менять игроков. Не буду оценивать новые сочетания – не могу сказать, что что-то вау»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Сочи».

Ярославский клуб обыграл команду Сергея Зубова (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Меня не удивляют эмоции Радулова . Это хороший пример для подрастающего поколения. Его игра захватывает полностью. Проще научиться контролировать эмоции, чем научиться побеждать.

– Решили пробовать новые тройки?

– Сегодня бы я не стал акцентировать внимание на новых сочетаниях. Я бы не стал их оценивать. Не могу сказать, что что-то вау. Но есть у нас возможности менять игроков, мы этим пользуемся. Ребятам свежие эмоции дают новые силы.

– Как вам игра Кирьянова?

– Есть спортивная мудрость: стабильность – признак мастерства. Никите нужно набрать стабильности. Она приходит через практический опыт, он приходит через игры.

Наверное, было бы глупо ждать от него стабильной игры каждый матч. Главное, у него есть желание. Когда у человека есть желание, ему хочется помогать, – сказал главный тренер «Локомотива ».