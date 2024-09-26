Никитин о 3:2 с «Авангардом»: «После 3-го гола «Локомотив» хотел оседлать соперника, получилось наоборот. Были хорошие моменты, забивать не хватило сил»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Авангардом».

Ярославский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В целом хорошую игру провели. После третьего забитого гола мы немного хотели оседлать соперника. Но получилось наоборот, импульс отдали, много сил потратили.

Молодчики, что в третьем переключились. Нужно забивать – были хорошие моменты. Возможно, сил не хватило забить, поскольку много потратили их в конце второго периода.

– Прокомментируйте игру Березкина и Шалунова?

– Тройка хорошую игру провела, Кирьянов добавил свежести, движения. Иногда нужна новая эмоция. Каюмов в другой тройке тоже хорошо смотрелся. У нас есть вариативность – это плюс.

– Гол Шалунова – заготовка?

– Там 100% импровизация. Договаривались по-другому. Иванов – молодчик, вчистую выиграл вбрасывание. Он взял на себя ответственность.

– Кирьянов будет играть в центре первого звена?

– Мы не загадываем, надолго ли. Никита – центральный нападающий, на предсезонке его катали в центре. Нам нужна вариативность. Когда у тебя два центральных в тройке – это преимущество, – сказал главный тренер «Локомотива »