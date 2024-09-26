Никитин о 3:2 с «Авангардом»: «После 3-го гола «Локомотив» хотел оседлать соперника, получилось наоборот. Были хорошие моменты, забивать не хватило сил»
Ярославский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В целом хорошую игру провели. После третьего забитого гола мы немного хотели оседлать соперника. Но получилось наоборот, импульс отдали, много сил потратили.
Молодчики, что в третьем переключились. Нужно забивать – были хорошие моменты. Возможно, сил не хватило забить, поскольку много потратили их в конце второго периода.
– Прокомментируйте игру Березкина и Шалунова?
– Тройка хорошую игру провела, Кирьянов добавил свежести, движения. Иногда нужна новая эмоция. Каюмов в другой тройке тоже хорошо смотрелся. У нас есть вариативность – это плюс.
– Гол Шалунова – заготовка?
– Там 100% импровизация. Договаривались по-другому. Иванов – молодчик, вчистую выиграл вбрасывание. Он взял на себя ответственность.
– Кирьянов будет играть в центре первого звена?
– Мы не загадываем, надолго ли. Никита – центральный нападающий, на предсезонке его катали в центре. Нам нужна вариативность. Когда у тебя два центральных в тройке – это преимущество, – сказал главный тренер «Локомотива»
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