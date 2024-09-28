«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. У команды Никитина 2 поражения в 10 матчах сезона КХЛ

«Локомотив» одержал 3-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Сочи » со счетом 3:1.

Это третья подряд победа «Локомотива » в чемпионате. В нынешнем сезоне ярославская команда потерпела лишь 2 поражения в 10 матчах.

При этом «Локомотив» только 1 раз проиграл в основное время – «Нефтехимику» (0:1) на выезде.