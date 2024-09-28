«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. У команды Никитина 2 поражения в 10 матчах сезона КХЛ
«Локомотив» одержал 3-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Сочи» со счетом 3:1.
Это третья подряд победа «Локомотива» в чемпионате. В нынешнем сезоне ярославская команда потерпела лишь 2 поражения в 10 матчах.
При этом «Локомотив» только 1 раз проиграл в основное время – «Нефтехимику» (0:1) на выезде.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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