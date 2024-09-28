  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. У команды Никитина 2 поражения в 10 матчах сезона КХЛ
2

«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. У команды Никитина 2 поражения в 10 матчах сезона КХЛ

«Локомотив» одержал 3-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Сочи» со счетом 3:1. 

Это третья подряд победа «Локомотива» в чемпионате. В нынешнем сезоне ярославская команда потерпела лишь 2 поражения в 10 матчах. 

При этом «Локомотив» только 1 раз проиграл в основное время – «Нефтехимику» (0:1) на выезде. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoСочи
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Сочи» 5-е поражение подряд. Команда Зубова выиграла 2 матча из 9 в сезоне КХЛ
сегодня, 16:58
КХЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме, «Локомотив» победил «Сочи», «Торпедо» забросило 7 шайб «Амуру»
93сегодня, 16:34
Тест про маскотов КХЛ: 10 вопросов. Справитесь? ⛸️
2вчера, 10:30Спецпроект
Федор Канарейкин: «Радулов пришелся ярославской дружине ко двору. «Локомотиву» нужен был глоток свежего воздуха. Саша дает им энергетику, непредсказуемость на льду»
26 сентября, 10:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рыбин о травме Кузнецова: «Пересмотрел повтор, не могу понять, как можно тут повреждение получить. Главный тренер ответит, может»
2сегодня, 18:35Видео
«Металлург» уволит Гомоляко. Мозякин станет новым спортивным директором клуба («СЭ»)
12сегодня, 17:43
Выставочные матчи НХЛ. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Тампа» против «Нэшвилла», «Детройт» встретится с «Питтсбургом»
5сегодня, 17:00
«Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), продлив победную серию до 3 матчей. Голдобин забил в овертайме
14сегодня, 16:45Видео
КХЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме, «Локомотив» победил «Сочи», «Торпедо» забросило 7 шайб «Амуру»
93сегодня, 16:34
Григоренко о дебюте Деанджело в СКА: «Элитный атакующий защитник даже по меркам НХЛ. Сразу сыграл на высочайшем уровне»
8сегодня, 16:31
Николишин о рекорде Гретцки: «У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет. В НХЛ все заинтересованы»
6сегодня, 16:10
Серебряков про игровое время в СКА: «Когда нет игрового тонуса, любому вратарю тяжело. Но таков путь»
9сегодня, 15:59
Кирилл Сафронов о дебюте Деанджело за СКА: «Это космос. Показал уровень, видно, что приехал из НХЛ»
6сегодня, 15:47
Ротенберг о мастер-классе Деанджело: «Один из лучших защитников мира вышел на лед с детишками»
21сегодня, 15:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Торпедо» Конюшков о морских деликатесах: «Во Владивостоке ничего такого не ели. В Хабаровске суши покушали – очень вкусные»
2 минуты назад
Канадец Элсон перейдет в КХЛ. У 32-летнего форварда 23 (9+14) очка в 56 матчах в АХЛ (Metaratings)
120 минут назад
Каменский о травме Кузнецова: «СКА брал его как лидера, потеря ощутимая. Равнозначно заменить его не получится»
138 минут назад
Терещенко о «Локомотиве»: «Сильнее, чем в прошлом сезоне. Подписали Радулова, Фроуза, прибавляют с каждым годом. Будут бороться за Кубок Гагарина»
51 минуту назад
Зубов об 1:3 с «Локомотивом»: «В «Сочи» многие проводят первый сезон на таком уровне, набивают шишки. Ребята должны понимать, насколько важна цена ошибки»
сегодня, 18:50
Никитин после 3:1 с «Сочи»: «У «Локомотива» есть возможность менять игроков. Не буду оценивать новые сочетания – не могу сказать, что что-то вау»
сегодня, 18:17
Щитов о травме Кузнецова: «В СКА потери особо не заметят. У команды огромный потенциал в защите и нападении, тем более есть Деанджело»
2сегодня, 17:31
Глотов о Деанджело: «Хороший парень, открытый, приятный в общении. Звездности никакой нет»
1сегодня, 17:14
У «Сочи» 5-е поражение подряд. Команда Зубова выиграла 2 матча из 9 в сезоне КХЛ
сегодня, 16:58
Щитов о поражениях «Авангарда»: «Показывают качественный хоккей местами, удивлен таким стартом. Возможно, дело в том, что у Звягина не было опыта работы главным тренером»
сегодня, 16:55