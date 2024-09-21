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  • Никитин о 2:3 с «Салаватом»: «Локомотив» наказали за дешевые удаления – следствие не особого внимания к деталям»
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Никитин о 2:3 с «Салаватом»: «Локомотив» наказали за дешевые удаления – следствие не особого внимания к деталям»

Игорь Никитин высказался о поражении «Локомотива» от «Салавата» (2:3 ОТ).

– За дешевые удаления нас наказали. Дешевые удаления – следствие не особого внимания к деталям. Хочешь обыгрывать хорошую команду, должен быть во всех аспектах на 100%.

– Как вам игра команды в третьих периодах?

– Понятно, что третий период так же важен, как и второй, и первый. Я не думаю, что сейчас это закономерность – не так много матчей прошло. Но мы обратим на это внимание.

– Егор Сурин выходил в большинстве. Как оцените его смены?

– Он создавал моменты. Вам правильно показалось. Сегодня старшие товарищи не дали шанса ему сыграть больше. Игра в эмоциональном плане – качели. Молодые растут, когда старшие помогают. Сегодня не помогали.

– По Радулову показалось, что он несколько смен переиграл и потом было тяжело.

– Это и есть детали. Радулов переиграл смены, кто-то не добежал, кто-то удалился. Когда мастера играют, то этим пользуются. Это и произошло, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСалават Юлаев
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoЕгор Сурин
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