Кожевников о травме Кузнецова: «У СКА много талантов, должны выдержать. В том сезоне Женьки не было – и ничего. Подлечится, вернется, в плей-офф он будет особенно нужен»

Александр Кожевников высказался о травме Евгения Кузнецова.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5).

«Что ж, это хоккей. У СКА много талантов, должны выдержать без него. Канадец неплохой, тот же Зайцев , есть кому поиграть. Как раз тот случай, когда надо себя проявлять.

Все нормально будет. В том сезоне Женьки ведь не было – и ничего. А тут подлечится, вернется, а там как раз и плей-офф, где он будет особенно нужен», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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