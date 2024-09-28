Кожевников о травме Кузнецова: «У СКА много талантов, должны выдержать. В том сезоне Женьки не было – и ничего. Подлечится, вернется, в плей-офф он будет особенно нужен»
Александр Кожевников высказался о травме Евгения Кузнецова.
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5).
«Что ж, это хоккей. У СКА много талантов, должны выдержать без него. Канадец неплохой, тот же Зайцев, есть кому поиграть. Как раз тот случай, когда надо себя проявлять.
Все нормально будет. В том сезоне Женьки ведь не было – и ничего. А тут подлечится, вернется, а там как раз и плей-офф, где он будет особенно нужен», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
3 гола за 33 секунды! СКА и «Северсталь» побили несколько рекордов КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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