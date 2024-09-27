3 гола за 33 секунды! СКА и «Северсталь» побили несколько рекордов КХЛ

У Деанджело – ассистентский хет-трик.

СКА одержал пятую победу подряд – дома уверенно обыграл «Северсталь» (8:5).

Первая половина стартового периода – украшение сентября в КХЛ. Соперники словно потеряли голову от мыслей об атаке и на двоих забили четыре гола за полторы минуты.

Вот как этот головокружительный отрезок выглядит в протоколе на сайте лиги:

Кузнецов получил странную травму, у Деанджело – 3 ассиста

«Северсталь» дважды выходила вперед, но воспользоваться преимуществом не успела – настолько быстрыми оказались оба ответа СКА. Следующего шанса петербуржцы уже не предоставили – забили три гола подряд и ушли на перерыв с благополучными 5:2.

Общими усилиями команды побили два рекорда: быстрее всех забили 7 голов с начала матча – за 14 минут 55 секунд, а кроме того, сделали это на максимально коротком отрезке в истории лиги – 8:03.

Самый неприятный эпизод матча для хозяев – травма Евгения Кузнецова. В первом периоде он, как бы сказали футболисты, поучаствовал в борьбе на втором этаже – клюшкой потянулся к взлетевшей шайбе, а сразу после согнулся пополам и ушел в раздевалку в сопровождении доктора. Повтор не дал дополнительного понимания – все выглядело безобидно. Евгений сыграл всего 2,5 минуты.

«Пожелаем здоровья Кузнецову, ждем его возвращения. Он поехал сейчас в больницу», – сказал Роман Ротенберг в эфире КХЛ-ТВ. Точного диагноза тренеру СКА еще не сообщили.

Зато впервые в регулярке появился Василий Глотов – второй бомбардир команды в прошлом плей-офф. Центрфорвард получил травму на предсезонном турнире Пучкова в августе. Василий провел на площадке 14,5 минут – и не просто так: сначала забил (выиграл борьбу за добивание), а затем ассистировал Арсению Грицюку (победил в забеге на скорость и вырезал пас при выходе 2 в 1).

Дебютировал и звездный новичок СКА – Энтони Деанджело. Защитник открыл дверь в лигу с ноги – у него сразу три ассиста. 28-летний американец выделялся пластичным катанием и игровым интеллектом. Три передачи из четырех – чистый восторг. Энтони дважды вывел нападающих на бросок (раз , два ), а еще оставил перед пустыми воротами Ивана Демидова.

Впрочем, Деанджело не единственный и даже не главный герой-защитник в матче. Четыре результативных паса – в активе Андрея Педана, он играл в одной паре с легионером. Деанджело провел на площадке 20:28 – третий показатель среди игроков обороны; больше у Александра Никишина (26:05) и Никиты Зайцева (23:04).

Ротенберг заменил вратаря при счете 8:3! Что? Да!

Казалось, если после 40 минут чистого времени счет в хоккейном матче достиг 8:3, то удивить уже нечем. Но Роман Ротенберг нашел способ – в перерыве заменил вратаря: Артемия Плешкова на Никиту Серебрякова. Последний не ушел домой сухим – пропустил от Данилы Аймурзина.

Вдобавок ближе к концу встречи штраф до конца игры получил автор дубля Валентин Зыков – с непонятной целью атаковал Марка Барберио. Череповчане однажды использовали пятиминутное большинство – на подставлении идеально сработал капитан Адам Лишка.

На пресс-конференцию Ротенберг пришел в компании Педана и Деанджело. Две вступительные цитаты главного тренера СКА:

«Думаю, об этой игре будут говорить не один день».

«Третий период – это были не мы».

Через минуту Ротенберг перешел на английский – переводил вопросы журналистов и свои ответы для Деанджело. Решение объединить Педана и Деанджело он объяснил тем, что Андрей жестко играл против Энтони в юниорских лигах Северной Америки. Ротенберг отметил, что американец прилетел незадолго до игры и не готовился к ней целенаправленно – оформлял рабочую визу. «Пришел, увидел, победил. Для меня лично это подвиг», – заявил тренер.

Вратарский вопрос Ротенберг прокомментировал скупо: «Конкуренция – двигатель прогресса. Сегодня оба вратаря здорово сыграли. Оба играют. У нас все сильные вратари. Хоккей – командная игра».

Совсем скоро СКА и «Северсталь» встретятся вновь – 5 октября в Череповце. Но прежде петербуржцам предстоит сыграть с «Куньлунем» и минским «Динамо». Неужели победная серия увеличится до 7 матчей?

Фото: vk.com/ska