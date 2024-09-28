Энтони Деанджело: «Санкт-Петербург восхитительный. Здесь итальянский дух. Пока не было времени прогуляться, я летал за визой, только вчера вернулся»

Энтони Деанджело поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

В пятницу СКА обыграл «Северсталь» со счетом 8:5. Деанджело сделал 3 передачи в своем первом матче за клуб.

– Как вам город, который строил итальянец?

– Санкт-Петербург восхитительный. Здесь итальянский дух. Пока не было времени прогуляться, я летал за визой, только вчера вернулся.

Очень хотел играть, сразу вышел на матч, поэтому пока не было времени посмотреть город. Я играл без подготовки, только утром вышел на раскатку, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело .

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