Деанджело о дебюте в КХЛ: «СКА играет похоже на «Каролину», получается адаптироваться быстрее»

Энтони Деанджело сравнил игру СКА и «Каролины».

В пятницу клуб из Петербурга обыграл «Северсталь» со счетом 8:5. Защитник Энтони Деанджело сделал 3 передачи в своем первом матче за СКА. Ранее он играл за «Каролину» в НХЛ.

– Впечатления от игры против одной из самых подвижных команд КХЛ?

– Хороший соперник, хорошо играет с шайбой. Мы выполнили план на игру, поймали их на ошибках, заставили их допускать потери и реализовали их, забили хорошие голы.

Чувствую себя хорошо, ноги уже почувствовали игру. Давно не играл, первая игра. Очень рад играть дома.

– Насколько чувствовалась разница в атмосфере между НХЛ и КХЛ?

– Культура совершенно другая, там нет фан-сектора. Фан-сектор – это прикольно, игра становится громкой, веселой. Они постоянно поддерживают, а не ждут, когда ты создашь момент.

В какой-то мере мне было полегче, потому что СКА играет похоже на «Каролину», так быстрее получается адаптироваться. И то, что тут говорят на английском, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.