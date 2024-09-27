Звягин после 7 поражений: «Я расту каждый день. Задал стандарты и недостаточно заставлял игроков их придерживаться. Это, может быть, не отражается на их желании играть друг за друга»

Сергей Звягин высказался после игры против «Трактора» (2:4).

«Авангард» проиграл 7-й матч подряд. В следующей игре, 30 сентября, омичи сыграют против «Сибири »

– Вы взяли на себя ответственность за результаты. В чем вы видите свои недоработки?

– Если говорить в общем, то я знаю, что я расту каждый день. Задал стандарты для команды и недостаточно заставлял игроков придерживаться этих стандартов.

Это, может быть, не отражается на их желании играть друг за друга, за «Авангард», за наших болельщиков, которые поддерживают нас в каждом городе. Думаю, что в тренировочном процессе и в каких-то других аспектах будут изменения в команде, это я могу публично заявить.

– Чувствуете ли вы, что следующий матч – в чем-то решающий для вашей карьеры, как главного тренера клуба? И какой у вас сейчас диалог с руководством?

– Про диалог оставлю за скобками. В плане моей карьеры…Это вообще не обо мне. Ребята бьются, хотят выиграть.

Да, «Сибирь» – принципиальный соперник, и в этой поездке были принципиальные соперники. Как я уже сказал, перелом должен наступить в этой игре, – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .

«Авангард» проиграл 7-й матч подряд. У команды Звягина 3 победы в 10 играх сезона КХЛ