Галиев о поражениях «Авангарда»: «Стыдно перед болельщиками. В команде отличный микроклимат, верим в тренера»

Станислав Галиев высказался о серии поражений «Авангарда».

Команда тренера Сергея Звягина уступила в шести матчах подряд.

«Мы не можем забивать в равных составах. Без голов тяжело выигрывать. Микроклимат в команде отличный.

Даже в таких ситуациях мы остаемся позитивными, верим друг в друга и верим в нашего тренера.

Думаю, все проблемы у нас в голове. Нам надо забить пару мусорных голов и играть по счету. Тяжело это все.

Тренеры верят в нас, но мы не приносим результата. Нам стыдно перед болельщиками.

Тяжелая ситуация, но только вместе мы можем выйти из этой ямы», – сказал нападающий «Авангарда» Станислав Галиев.