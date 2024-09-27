Кожевников про «Авангард»: «Им сложно, нет тех, кто может заменить Буше или Ткачева. Но к середине сезона команда будет другой»

Александр Кожевников поделился мыслями относительно ситуации в «Авангарде».

Команда тренера Сергея Звягина уступила в шести матчах подряд.

«Два основных игрока вывалились. Да, команда старается что-то сделать, но в последнее время проигрывает.

Понятно, что «Авангарду» сложно без Буше и Ткачева. Но к середине сезона «Авангард» будет другим.

Конечно, молодым будет трудно заменить Ткачева и Буше. В «Авангарде » сейчас просто нет тех, кто может заменить Буше или Ткачева», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .