Кожевников про «Авангард»: «Им сложно, нет тех, кто может заменить Буше или Ткачева. Но к середине сезона команда будет другой»
Александр Кожевников поделился мыслями относительно ситуации в «Авангарде».
Команда тренера Сергея Звягина уступила в шести матчах подряд.
«Два основных игрока вывалились. Да, команда старается что-то сделать, но в последнее время проигрывает.
Понятно, что «Авангарду» сложно без Буше и Ткачева. Но к середине сезона «Авангард» будет другим.
Конечно, молодым будет трудно заменить Ткачева и Буше. В «Авангарде» сейчас просто нет тех, кто может заменить Буше или Ткачева», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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