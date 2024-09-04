Александр Кожевников: «России на ОИ не будет из-за ИИХФ – там работают негодяи, продвигающие русофобию. Всякие шведы, финны по соплям получали от СССР и продвигают Францию на наше место»

Александр Кожевников раскритиковал нынешнее руководство ИИХФ

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

«России на Олимпиаде не будет, пока не сменится руководство ИИХФ, потому что там работают негодяи, которые продвигают русофобию.

Только словаки поменялись, а всякие шведы, финны, которые по соплям получали от СССР, России, продолжают руководить федерации во главе с этим французом. И сейчас они не допускают Россию на Олимпиаду, а продвигают Францию на наше место», – сказал двукратный олимпийский чемпион