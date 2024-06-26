Вячеслав Фетисов: «МОК сам попросит Россию и Беларусь вернуться в олимпийскую семью – на ближайшей зимней Олимпиаде, возможно. Возвращаться будем только с флагом, гимном и всеми атрибутами»

Вячеслав Фетисов высказался о возвращении России на международные турниры.

– Олимпийские принципы теперь навсегда утрачены? Получится ли их реанимировать?

– Сейчас самое главное – сохранить дух этих соревнований. Однажды МОК сам попросит Россию и Беларусь вернуться в олимпийскую семью.

И тут надо, чтобы мы для себя приняли четкое решение, что возвращаться мы будем только с флагом, гимном, формой и всеми остальными атрибутами полноценного участника этого движения.

– Как скоро это случится?

– Я не прорицатель, поэтому отвечать на этот вопрос не буду. Думаю, все зависит от политических событий и процессов. Возможно, это произойдет уже на ближайшей зимней Олимпиаде, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.