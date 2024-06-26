Вячеслав Фетисов: «МОК сам попросит Россию и Беларусь вернуться в олимпийскую семью – на ближайшей зимней Олимпиаде, возможно. Возвращаться будем только с флагом, гимном и всеми атрибутами»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов Сборная Беларуси по хоккею МОК Государственная дума КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о возвращении России на международные турниры.

– Олимпийские принципы теперь навсегда утрачены? Получится ли их реанимировать?

– Сейчас самое главное – сохранить дух этих соревнований. Однажды МОК сам попросит Россию и Беларусь вернуться в олимпийскую семью.

И тут надо, чтобы мы для себя приняли четкое решение, что возвращаться мы будем только с флагом, гимном, формой и всеми остальными атрибутами полноценного участника этого движения.

– Как скоро это случится?

– Я не прорицатель, поэтому отвечать на этот вопрос не буду. Думаю, все зависит от политических событий и процессов. Возможно, это произойдет уже на ближайшей зимней Олимпиаде, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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42 комментария
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МОК приполз на коленях лично к Фетисову.
Фетисов сказал, что подумает.
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Понятно, а врачи что сказали?
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Вячеслав, выньте руки из под одеяла.
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ну или не попросит, кто там через пару лет вспомнит, какую пургу Славик нес.
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Славику наливают и наливают, и с каждой рюмкой вопросы задают
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Ответ Артём Горбенко
Понятно, а врачи что сказали?
Сказали не бросать пить таблетки. Славик проигнорировал и продолжил употреблять кокс, видимо.
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Славе все хуже и хуже с каждым днем (
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Кто у него постоянно что то спрашивает? Что за сумасшедший?
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Да-да, мы уже слышали, что они на коленях приползут
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В чем смысл этих интервью? Человек не может толком ответить ни на один вопрос. Сплошные увертки, обиняки. Полный шлак.
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Клиника.
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Пособие, как растерять всё уважение и репутацию.
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Что-то Славика в последнее время понесло. Странно, вроде до выборов ещё далеко.
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Ответ Виктор Иванович
Комментарий удален модератором
Под предыдущим бредом от Славика, где он рассказывает, как его насильно продавали в США, тоже какой-то бот всем минусов понаставил...
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Им что-то в еду подмешивают в депутатской столовой, нельзя ж настолько уходить от реальности.
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Фетисов в США не жил, и его дочь там не родилась.
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Порошок зло
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- Однажды.. скоро.. - а как скоро ? - да хз., но обязательно попросят и обязательно на коленях приползу.
Ну ждите, боюсь не дождетесь, если честно.
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Хорошо что у нас нет ТЦК. Это самое главное....
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Обиженно: но я же говорил, возможно!?
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так и представляю себе когда на Олимпиаде в Париже на церемонии награждения делегаты из МОК такие... "блин а жалко что России и Беларуси нет..." хорош верить во всю эту лапшу которую вешают, никаких Олимпиад как минимум до 2032 в полноценном статусе
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Слава побереги себя уменьшай дозы
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И с борщом и с пельменями… флаг тебе в руку Славик
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липовые надежды. Отлучение от евроспорта и олимпиад на многие годы. Вот из этого и надо исходить. И сделать детские спортивные секции бесплатными. Вот в небогатом Советском Союзе такое было. А спорт чиновники продолжают местать о поездках в европу и из-за этого не хотят заниматься спортом в стране. Ну не желают они это делать.
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Этого мало...имн и флаг. Нужно возвращаться тогда, когда начнут проверять на допинг не только наших ночами перед соревнованиями, но начнут и американцев проверять и наказывать за допинг.
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Славик, мечтать не вредно...
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(...)надейся и жди
вся жизнь впереди
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Такое теоретически возможно только в случае, если страны Брикс консолидируются и запретят показ ОИ до устранения замечаний к равенству доступа к играм. Для усиления можно наложить санкции на спонсоров.

Но пока это не просматривается.
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Я начинаю сомневаться в правдивости подобных интервью . Фетисова, Мостового, Мамашвили или как там , забыл. Спорц, а ты нам тут не спагетти не вешаешь?
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когда уже не знаешь, как отлизать...
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