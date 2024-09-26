  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о «Торпедо»: «Мы гнемся, но не ломаемся. Когда выдаешь серию из 4 поражений, нельзя паниковать и слушать то, что идет извне. Стараемся держать фокус»
2

Ларионов о «Торпедо»: «Мы гнемся, но не ломаемся. Когда выдаешь серию из 4 поражений, нельзя паниковать и слушать то, что идет извне. Стараемся держать фокус»

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Адмирала».

«Торпедо» отыгралось с 0:2 и одержало победу во Владивостоке со счетом 4:2.

– Хочу поздравить наших ребят с хорошей игрой и заслуженной победой. Эта арена названа в честь моего брата, товарища и друга Вячеслава Фетисова. Нельзя тут плохо играть. Для нас это важный город, важная арена. Поэтому ребята выложились по полной программе.

«Адмирал» играет хорошо, находился в серьезной серии побед. Поэтому у нас была двойная мобилизация. Мы рады, что команда растет от игры к игре. Не падает духом при счете 0:2, продолжает делать свою работу. И это заслуга ребят, которые победили хорошего соперника.

– «Торпедо» одержало две победы подряд. Что вам нужно подтянуть?

– В первую очередь, это вопрос психологии. Когда ты выдаешь серию из четырех поражений, причем любой матч можно было повернуть в любую сторону – нельзя говорить, что все плохо. Нельзя паниковать и слушать то, что идет извне, внося коррективы. Это не то, что мы хотим.

Мы стараемся держать фокус, сохранять дисциплину и концентрацию. Хотя иногда мы все равно хватаем удаления, принимаем не те решения. Но в такие моменты и проявляется характер, стержень команды. Мы гнемся, но не ломаемся. А успех приходит к тем, кто хочет большего, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТорпедо
logoВячеслав Фетисов
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoАдмирал
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов об обмене Яна в «Салават»: «Мы не стараемся кого-то держать. Команда прежде всего. Если кто-то больше думает о своих очках, ему с нами не по пути»
33вчера, 06:18
Ларионов о 4:2 с «Куньлунем»: «Серия поражений «Торпедо» закончилась. Предупреждали ребят, что игроки соперника прошли североамериканскую школу, бьются до последнего»
624 сентября, 21:04
«Торпедо» прервало серию из 4 поражений подряд. «Куньлунь» проиграл в 3-м матче кряду
824 сентября, 19:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» против «Автомобилиста», «Сочи» играет с «Барысом», «Торпедо» победило «Адмирал»
6622 минуты назадLive
Десятков о 2:3 от «Амура»: «Безответственная, расхлябанная, слабохарактерная игра. Большинство нас добило. Тут индивидуальная ответственность игроков»
сегодня, 12:28
Назаров о КХЛ: «Конкуренция усилилась. Жесткий потолок зарплат в действии. Болельщики активно ходят на хоккей, людям нравится главный вид спорта в стране. Все сплотились вокруг национального лидера»
25сегодня, 11:53
Ротенберг показал видео со своим голом в ворота голкипера СКА: «Радуйся тренировке. Ра-дуй-ся!»
21сегодня, 11:43Видео
Василевский занял 39-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Бедард – 31-й, Хедман – 24-й, Хейсканен – 21-й
9сегодня, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Марцел Озимак: «В «Нефтехимике» Кросби не появится, как и Драйзайтль. Зато есть новые молодые герои, о которых можно будет еще услышать в будущем»
сегодня, 12:59
Арбитр Кулаков о росте уровня судейства в КХЛ: «Совершенствуется подготовка судей, появляются новые технологии. Обеспечение, зарплаты – все меняется в лучшую сторону»
сегодня, 12:47
Мартемьянов о 3:2 с «Витязем»: «Хорошо провели 2-й период – нагрузили их оборону. Ведущие защитники допустили ошибки, мы ими воспользовались и забили 2 гола в меньшинстве»
1сегодня, 12:39
«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал» – 4:2
6сегодня, 12:14
Каменский об «Авангарде»: «Нужно время, одна-две победы – и они снова будут нас радовать. Звягин работает давно, знает команду изнутри. Он справится»
2сегодня, 11:58