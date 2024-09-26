Ларионов о «Торпедо»: «Мы гнемся, но не ломаемся. Когда выдаешь серию из 4 поражений, нельзя паниковать и слушать то, что идет извне. Стараемся держать фокус»

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Адмирала».

«Торпедо» отыгралось с 0:2 и одержало победу во Владивостоке со счетом 4:2.

– Хочу поздравить наших ребят с хорошей игрой и заслуженной победой. Эта арена названа в честь моего брата, товарища и друга Вячеслава Фетисова . Нельзя тут плохо играть. Для нас это важный город, важная арена. Поэтому ребята выложились по полной программе.

«Адмирал » играет хорошо, находился в серьезной серии побед. Поэтому у нас была двойная мобилизация. Мы рады, что команда растет от игры к игре. Не падает духом при счете 0:2, продолжает делать свою работу. И это заслуга ребят, которые победили хорошего соперника.

– «Торпедо» одержало две победы подряд. Что вам нужно подтянуть?

– В первую очередь, это вопрос психологии. Когда ты выдаешь серию из четырех поражений, причем любой матч можно было повернуть в любую сторону – нельзя говорить, что все плохо. Нельзя паниковать и слушать то, что идет извне, внося коррективы. Это не то, что мы хотим.

Мы стараемся держать фокус, сохранять дисциплину и концентрацию. Хотя иногда мы все равно хватаем удаления, принимаем не те решения. Но в такие моменты и проявляется характер, стержень команды. Мы гнемся, но не ломаемся. А успех приходит к тем, кто хочет большего, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .