Ларионов об обмене Яна в «Салават»: «Мы не стараемся кого-то держать. Команда прежде всего. Если кто-то больше думает о своих очках, ему с нами не по пути»

Игорь Ларионов высказался об обмене Денниса Яна в «Салават».

«Мы не стараемся кого-то держать, наказывать. Если человек захотел сменить команду, не хочет играть в коллективе, мы не можем его держать.

Команда прежде всего, командный успех. Если кто-то больше думает о своих очках, ему с нами не по пути.

Желаем Денису успеха, на этом точка», – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .