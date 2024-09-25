Ларионов об обмене Яна в «Салават»: «Мы не стараемся кого-то держать. Команда прежде всего. Если кто-то больше думает о своих очках, ему с нами не по пути»
Игорь Ларионов высказался об обмене Денниса Яна в «Салават».
«Мы не стараемся кого-то держать, наказывать. Если человек захотел сменить команду, не хочет играть в коллективе, мы не можем его держать.
Команда прежде всего, командный успех. Если кто-то больше думает о своих очках, ему с нами не по пути.
Желаем Денису успеха, на этом точка», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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