«Торпедо» прервало серию из 4 поражений подряд. «Куньлунь» проиграл в 3-м матче кряду
«Торпедо» прервало серию из 4 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Куньлунь» со счетом 4:2.
Таким образом, нижегородский клуб прервал серию из четырех поражений подряд. «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции.
«Куньлунь» под руководством Михаила Кравца потерпел третье поражение подряд и идет 10-м на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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