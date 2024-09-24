«Торпедо» прервало серию из 4 поражений подряд. «Куньлунь» проиграл в 3-м матче кряду

«Торпедо» прервало серию из 4 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Куньлунь » со счетом 4:2.

Таким образом, нижегородский клуб прервал серию из четырех поражений подряд. «Торпедо » занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

«Куньлунь» под руководством Михаила Кравца потерпел третье поражение подряд и идет 10-м на Западе.