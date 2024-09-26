«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал»
«Торпедо» одержало волевую победу над «Адмиралом» (4:2).
К 21-й минуте игры команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.
«Торпедо» сравняло счет благодаря дублю Кирилла Воронина.
Победную шайбу забросил Дмитрий Бреус.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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