«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал»

«Торпедо» одержало волевую победу над «Адмиралом» (4:2).

К 21-й минуте игры команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Торпедо » сравняло счет благодаря дублю Кирилла Воронина .

Победную шайбу забросил Дмитрий Бреус .