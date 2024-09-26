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«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал»

«Торпедо» одержало волевую победу над «Адмиралом» (4:2).

К 21-й минуте игры команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Торпедо» сравняло счет благодаря дублю Кирилла Воронина.

Победную шайбу забросил Дмитрий Бреус.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoКирилл Воронин
logoАдмирал
logoДмитрий Бреус
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