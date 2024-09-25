Ларионов о 4:2 с «Куньлунем»: «Серия поражений «Торпедо» закончилась. Предупреждали ребят, что игроки соперника прошли североамериканскую школу, бьются до последнего»

Игорь Ларионов прокомментировал победу «Торпедо» над «Куньлунем» (4:2).

– Хочу поздравить наших ребят с победой. Приятно, что серия поражений закончилась. Хорошее начало матча дало импульс команде. К большому сожалению, наша дисциплина и отношение к тем игровым моментам, что случились в третьем периоде, очень настораживают.

Хочу и команду соперника поздравить с хорошей игрой, после такого жесткого начала матча они не опустили руки, продолжали играть, это говорит, что команда старается и играет до конца.

– Прокомментируйте эпизод с отмененным голом Михаила Абрамова?

– Этот эпизод можно перевести в юмор или в позор. Не хочется говорить, что такие моменты не должны случаться в нашей лиге. Если человек выходит на пустые ворота и раздается сигнал, что это гол, а потом отменяется...

Естественно, все делают ошибки, у каждого бывает. Хорошо, что счет был не 2:1, запас был в две-три шайбы. Думаю, судьи разберутся. Мне было слышать смешно такое, впервые в моей карьере. Давайте не судить строго. Будем надеяться, что судьи поправят этот момент.

Абрамов должен был забивать в пустые ворота, если не уверены, то не свистите. Он дисциплинированно остановился после свистка, ведь это считается голом. Конечно, каждый игрок считает свои голы, но сезон длинный, Абрамов еще добавит голы в свою копилку.

– Что можно назвать решающим моментом матча?

– Четвертый гол, который успокоил и немного снял стресс. Предупреждали ребят, что игроки соперников прошли североамериканскую школу, бьются до последнего. Мы были близки к реализации большинства «пять на три». Шайба не заходила в ворота.

Ребята показали хорошее движение, но удача не приходит сама, ее надо добиваться. Хорошо, что в третьем периоде реализовали большинство, – сказал главный тренер «Торпедо».

«Торпедо» прервало серию из 4 поражений подряд. «Куньлунь» проиграл в 3-м матче кряду