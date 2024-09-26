Каменский об «Авангарде»: «Нужно время, одна-две победы – и они снова будут нас радовать. Звягин работает давно, знает команду изнутри. Он справится»

Валерий Каменский высказался о ситуации в «Авангарде» на старте сезона-2024/25.

Клуб проиграл последние шесть матчей. После девяти игр омичи занимают восьмое место в Восточной конференции.

«У «Авангарда » сломались два лидера, только один пока вернулся в строй. Это немаловажный фактор. Кроме того, начало сезона – кто-то резво стартует, кто-то только разгоняется. Все-таки у «Авангарда» было много изменений, они стараются найти оптимальный состав.

Нужно время, одна-две победы – и команда снова будет нас радовать. За руководство мы отвечать не можем, решится ли оно на крайние меры. Мое мнение – надо потерпеть.

Звягин работает давно, знает команду изнутри. Думаю, он справится с этой ситуацией», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.