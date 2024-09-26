Жарков провел 700-й матч в КХЛ. У 36-летнего форварда «Трактора» 154 (56+98) балла

Владимир Жарков провел 700 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Трактор » уступил «Салавату Юлаеву » со счетом 3:5. Этот матч стал 700-м по счету для 36-летнего форварда челябинской команды.

Ранее Жарков выступал за «Авангард », «Салават» и ЦСКА . На его счету 154 (56+98) балла в КХЛ .