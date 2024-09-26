Жарков провел 700-й матч в КХЛ. У 36-летнего форварда «Трактора» 154 (56+98) балла
Владимир Жарков провел 700 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 3:5. Этот матч стал 700-м по счету для 36-летнего форварда челябинской команды.
Ранее Жарков выступал за «Авангард», «Салават» и ЦСКА. На его счету 154 (56+98) балла в КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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