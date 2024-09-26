Якубов о 6 поражениях «Авангарда» кряду: «Из-за травм Ткачева и Буше сразу потеряли, по сути, большинство, а это их коронка. Без нее требуется перестройка»
– В Омске – кризис?
– Послушайте, «Авангард» из-за травм сразу потерял, по сути, все большинство – Ткачева и Буше. Канадец недавно вышел, но пока он не в форме. Между тем большинство – коронка Омска, без нее требуется перестройка.
Считаю, что в сентябре нельзя делать какие-то глобальные выводы – ни по «Авангарду», ни по другим. Меньше эмоций – больше здравого смысла!
– Почему сентябрь – не время выводов?
– Прежде всего потому, что у каждой команды – свой план предсезонной подготовки. Кто-то очень прилично нагрузился летом и планирует выйти на пик во второй половине сезона, где-то частично жертвуя результатами сентября. Как, вероятно, тот же Омск.
Но есть команды, которые входят в сезон на легкости. Им важно взять свои очки осенью, пока фавориты не вышли на пик. Стричь такие команды под одну гребенку – ошибка, – сказал бывший тренер ЦСКА.
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