Якубов о 6 поражениях «Авангарда» кряду: «Из-за травм Ткачева и Буше сразу потеряли, по сути, большинство, а это их коронка. Без нее требуется перестройка» 

Равиль Якубов оценил серию «Авангарда» из 6 поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В Омске – кризис?

– Послушайте, «Авангард » из-за травм сразу потерял, по сути, все большинство – Ткачева и Буше . Канадец недавно вышел, но пока он не в форме. Между тем большинство – коронка Омска, без нее требуется перестройка.

Считаю, что в сентябре нельзя делать какие-то глобальные выводы – ни по «Авангарду», ни по другим. Меньше эмоций – больше здравого смысла!

– Почему сентябрь – не время выводов?

– Прежде всего потому, что у каждой команды – свой план предсезонной подготовки. Кто-то очень прилично нагрузился летом и планирует выйти на пик во второй половине сезона, где-то частично жертвуя результатами сентября. Как, вероятно, тот же Омск.

Но есть команды, которые входят в сезон на легкости. Им важно взять свои очки осенью, пока фавориты не вышли на пик. Стричь такие команды под одну гребенку – ошибка, – сказал бывший тренер ЦСКА.