Жамнов после 4:3 с «Металлургом»: «Спартак» отскочил. Не мы выиграли – просто повезло. Спасибо Николаеву, держал нас в игре»
Алексей Жамнов раскритиковал игру «Спартака» в матче против «Металлурга».
Красно-белые одержали победу со счетом 4:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Так нельзя. Если мы хотим двигаться вперед и расти как команда, мы должны играть все 60 минут. То, что мы творим, мы сами себе усложняем [игру]. Делаем такие детские ошибки, просто смотришь и удивляешься.
Скажите спасибо Николаеву, что держал нас в игре. Еще раз говорю, победа есть победа, но это не [такая] игра, что от вас требуют. Мы сегодня отскочили. Не мы выиграли, а они [проиграли]. На самом деле нам просто повезло.
Такой хоккей, который мы показываем – с таким хоккеем мы не выиграем. Вы все умеете играть, и все вам прекрасно показывают, все вы знаете, что делать. Давайте соберемся. Всех с победой!» – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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