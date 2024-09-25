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  • Жамнов после 4:3 с «Металлургом»: «Спартак» отскочил. Не мы выиграли – просто повезло. Спасибо Николаеву, держал нас в игре»
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Жамнов после 4:3 с «Металлургом»: «Спартак» отскочил. Не мы выиграли – просто повезло. Спасибо Николаеву, держал нас в игре»

Алексей Жамнов раскритиковал игру «Спартака» в матче против «Металлурга».

Красно-белые одержали победу со счетом 4:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Так нельзя. Если мы хотим двигаться вперед и расти как команда, мы должны играть все 60 минут. То, что мы творим, мы сами себе усложняем [игру]. Делаем такие детские ошибки, просто смотришь и удивляешься. 

Скажите спасибо Николаеву, что держал нас в игре. Еще раз говорю, победа есть победа, но это не [такая] игра, что от вас требуют. Мы сегодня отскочили. Не мы выиграли, а они [проиграли]. На самом деле нам просто повезло. 

Такой хоккей, который мы показываем – с таким хоккеем мы не выиграем. Вы все умеете играть, и все вам прекрасно показывают, все вы знаете, что делать. Давайте соберемся. Всех с победой!» – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoМеталлург Мг
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoДмитрий Николаев
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