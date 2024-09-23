Жамнов о победе над «Трактором»: «У «Спартака» бывает разбор игры, не разбор полетов. Соперник серьезный, было непросто, ребята молодцы»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Трактором».

Красно-белые одержали победу (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ваша команда в четырех последних играх забила в третьих периодах всего один гол и тот в пустые ворота. С чем это связано?

– То, что не забиваем? Третий период… Вратарь соперника здорово играл. У нас не хватило немного концентрации. Было задание с третьим сзади играть в третьем периоде. Акцентировали внимание. Не хватало везения. Не скажу, что не было моментов.

В каждом матче в третьих периодах есть моменты, иногда не получается. Но и надо отдать должное команде соперника. По «5 на 3» согласен. Надо такие моменты использовать.

– Сегодня два паса у Пашина и победный буллит. Можно его отметить?

– Да, почему бы и нет. Они сыграли звеном здорово. В целом по команде – ребята молодцы, старались. Соперник серьезный, играет в энергозатратный хоккей. Поэтому непросто с ними играть. Чуть смазана концовка, пропустили два гола.

– Можно ли говорить, что после игры в Новосибирске у вас был серьезный разбор полетов.

– Мы просто поговорили с ребятами. Разбора полетов не было. Есть рабочие моменты, на которые мы сделали акцент. У нас бывает разбор игры, показываем нюансы и моменты, которые могут усилить игру.

– Пока без очков звено Морозова уже во втором матче выездной серии.

– Моменты есть. Ребята их создают. Голы придут.

– Дмитрий Николаев что-то обсуждал с судьями после буллитов.

– Я не знаю, что он сказал судьям. Спросите у Николаева, – сказал Жамнов .