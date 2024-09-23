Жамнов о победе над «Трактором»: «У «Спартака» бывает разбор игры, не разбор полетов. Соперник серьезный, было непросто, ребята молодцы»
Красно-белые одержали победу (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Ваша команда в четырех последних играх забила в третьих периодах всего один гол и тот в пустые ворота. С чем это связано?
– То, что не забиваем? Третий период… Вратарь соперника здорово играл. У нас не хватило немного концентрации. Было задание с третьим сзади играть в третьем периоде. Акцентировали внимание. Не хватало везения. Не скажу, что не было моментов.
В каждом матче в третьих периодах есть моменты, иногда не получается. Но и надо отдать должное команде соперника. По «5 на 3» согласен. Надо такие моменты использовать.
– Сегодня два паса у Пашина и победный буллит. Можно его отметить?
– Да, почему бы и нет. Они сыграли звеном здорово. В целом по команде – ребята молодцы, старались. Соперник серьезный, играет в энергозатратный хоккей. Поэтому непросто с ними играть. Чуть смазана концовка, пропустили два гола.
– Можно ли говорить, что после игры в Новосибирске у вас был серьезный разбор полетов.
– Мы просто поговорили с ребятами. Разбора полетов не было. Есть рабочие моменты, на которые мы сделали акцент. У нас бывает разбор игры, показываем нюансы и моменты, которые могут усилить игру.
– Пока без очков звено Морозова уже во втором матче выездной серии.
– Моменты есть. Ребята их создают. Голы придут.
– Дмитрий Николаев что-то обсуждал с судьями после буллитов.
– Я не знаю, что он сказал судьям. Спросите у Николаева, – сказал Жамнов.
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