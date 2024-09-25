У «Металлурга» одна победа в основное время и 6 поражений в 9 матчах сезона. Команда Разина идет 9-й на Востоке
У «Металлурга» 6 поражений в 9 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина потерпела поражение от «Спартака» со счетом 3:4.
Таким образом, магнитогорский клуб проиграл в 6 из 9 матчей в нынешнем сезоне КХЛ.
У «Металлурга» только одна победа в основное время – над «Салаватом» (5:3).
Клуб из Магнитогорска на данный момент занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 6 очков в 9 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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