У «Металлурга» одна победа в основное время и 6 поражений в 9 матчах сезона. Команда Разина идет 9-й на Востоке

У «Металлурга» 6 поражений в 9 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина потерпела поражение от «Спартака » со счетом 3:4.

Таким образом, магнитогорский клуб проиграл в 6 из 9 матчей в нынешнем сезоне КХЛ .

У «Металлурга » только одна победа в основное время – над «Салаватом» (5:3).

Клуб из Магнитогорска на данный момент занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 6 очков в 9 играх.