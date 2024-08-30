Кудашов о Кубке мэра Москвы: «У меня микрофон был, сказал: «Сейчас как Разин уведу команду». Мыслей таких не было, но слова сказаны были»
Алексей Кудашов рассказал о своих мыслях во время игры со «Спартаком».
«Динамо» уступило «Спартаку» (3:4 Б) в стартовом матче розыгрыша Кубка мэра Москвы.
Ранее в матче «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
«У меня микрофон сегодня был, я думаю, вы это услышите. Я знал, что меня услышат, поэтому сказал: «Я сейчас как Разин уведу команду». Так что может где-то и просочится.
Мыслей таких не было, но слова такие сказаны были», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал московского «Динамо»
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