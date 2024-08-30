Кудашов о Кубке мэра Москвы: «У меня микрофон был, сказал: «Сейчас как Разин уведу команду». Мыслей таких не было, но слова сказаны были»

Алексей Кудашов рассказал о своих мыслях во время игры со «Спартаком».

«Динамо» уступило «Спартаку » (3:4 Б) в стартовом матче розыгрыша Кубка мэра Москвы .

Ранее в матче «Металлурга » и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«У меня микрофон сегодня был, я думаю, вы это услышите. Я знал, что меня услышат, поэтому сказал: «Я сейчас как Разин уведу команду». Так что может где-то и просочится.

Мыслей таких не было, но слова такие сказаны были», – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов.