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  • Кудашов о Кубке мэра Москвы: «У меня микрофон был, сказал: «Сейчас как Разин уведу команду». Мыслей таких не было, но слова сказаны были»
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Кудашов о Кубке мэра Москвы: «У меня микрофон был, сказал: «Сейчас как Разин уведу команду». Мыслей таких не было, но слова сказаны были»

Алексей Кудашов рассказал о своих мыслях во время игры со «Спартаком».

«Динамо» уступило «Спартаку» (3:4 Б) в стартовом матче розыгрыша Кубка мэра Москвы.

Ранее в матче «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. 

«У меня микрофон сегодня был, я думаю, вы это услышите. Я знал, что меня услышат, поэтому сказал: «Я сейчас как Разин уведу команду». Так что может где-то и просочится.

Мыслей таких не было, но слова такие сказаны были», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал московского «Динамо»
logoМеталлург Мг
logoСпартак
logoАлексей Кудашов
Кубок мэра Москвы
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoДинамо
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