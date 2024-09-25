Плющев о Буцаеве: «Для «Барыса» не лучший выбор, он системный человек, который привык делать то, что говорят. Не тот, кто сумеет все перелопатить и вытащить команду»
Сегодня казахстанский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с Дэвидом Немировски и назначении Буцаева на пост главного тренера.
«Я думаю, что это не самый лучший выбор. При этом «Барыс» обладает достаточно неплохим составом. Буцаев – это не тот человек, который сумеет все это перелопатить и вытащить команду.
Я бы отдал предпочтение Рябыкину. По крайней мере, у него есть опыт в похожей ситуации с «Витязем». Ну а Буцаев – это системный человек, который привык делать то, что ему говорят.
Это значит, что долго будет козырять, но потом придет к единому знаменателю, и то же самое будет с ним, как и с его предшественником.
Я думаю, здесь срабатывают другие правила при выборе профессионала – это негласные советчики, советники, которые начинают рекомендовать и объяснить, что есть вот такой хороший парень, системный человек и так далее.
Я уже говорил на эту тему, что менеджеры должны быть профессионалами своего дела и не должны слушать мнений агентов по поводу тренеров. Они должны знать тренерский уровень, кто на что способен, а не просто бросаться.
Думаю, здесь сработала именно система телефонного права – звонки, рекомендации, советы. Откаты? Это уже святое дело. С этим нельзя бороться.
Третьяк в свое время сказал, что с этим бороться невозможно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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