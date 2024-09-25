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  • Плющев о Буцаеве: «Для «Барыса» не лучший выбор, он системный человек, который привык делать то, что говорят. Не тот, кто сумеет все перелопатить и вытащить команду»
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Плющев о Буцаеве: «Для «Барыса» не лучший выбор, он системный человек, который привык делать то, что говорят. Не тот, кто сумеет все перелопатить и вытащить команду»

Владимир Плющев оценил назначение Вячеслава Буцаева тренером «Барыса».

Сегодня казахстанский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с Дэвидом Немировски и назначении Буцаева на пост главного тренера. 

«Я думаю, что это не самый лучший выбор. При этом «Барыс» обладает достаточно неплохим составом. Буцаев – это не тот человек, который сумеет все это перелопатить и вытащить команду. 

Я бы отдал предпочтение Рябыкину. По крайней мере, у него есть опыт в похожей ситуации с «Витязем». Ну а Буцаев – это системный человек, который привык делать то, что ему говорят.

Это значит, что долго будет козырять, но потом придет к единому знаменателю, и то же самое будет с ним, как и с его предшественником.

Я думаю, здесь срабатывают другие правила при выборе профессионала – это негласные советчики, советники, которые начинают рекомендовать и объяснить, что есть вот такой хороший парень, системный человек и так далее. 

Я уже говорил на эту тему, что менеджеры должны быть профессионалами своего дела и не должны слушать мнений агентов по поводу тренеров. Они должны знать тренерский уровень, кто на что способен, а не просто бросаться.

Думаю, здесь сработала именно система телефонного права – звонки, рекомендации, советы. Откаты? Это уже святое дело. С этим нельзя бороться.

Третьяк в свое время сказал, что с этим бороться невозможно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoДмитрий Рябыкин
logoДэвид Немировски
logoВладислав Третьяк
logoВладимир Плющев
logoВячеслав Буцаев
logoКХЛ
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logoСоветский спорт
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