У «Барыса» 3-е поражение подряд. Клуб из Казахстана выиграл 1 из 8 матчей в сезоне КХЛ – у «Автомобилиста»
«Барыс» выиграл 1 матч из восьми в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Клуб из Астаны дома проиграл московскому «Динамо» (1:3). Это третье поражение «Барыса» подряд.
В текущем сезоне КХЛ казахстанский клуб одержал только 1 победу в 8 матчах – над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).
Ранее «Барыс» уволил главного тренера Дэвида Немировски, Евгений Королев был временно назначен на эту должность.
«Барыс» замыкает таблицу на Востоке, имея 3 очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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