У «Барыса» 3-е поражение подряд. Клуб из Казахстана выиграл 1 из 8 матчей в сезоне КХЛ – у «Автомобилиста»

«Барыс» выиграл 1 матч из восьми в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Астаны дома проиграл московскому «Динамо » (1:3). Это третье поражение «Барыса » подряд.

В текущем сезоне КХЛ казахстанский клуб одержал только 1 победу в 8 матчах – над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

Ранее «Барыс» уволил главного тренера Дэвида Немировски , Евгений Королев был временно назначен на эту должность.

«Барыс» замыкает таблицу на Востоке, имея 3 очка.