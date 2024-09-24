  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У «Барыса» 3-е поражение подряд. Клуб из Казахстана выиграл 1 из 8 матчей в сезоне КХЛ – у «Автомобилиста»
0

У «Барыса» 3-е поражение подряд. Клуб из Казахстана выиграл 1 из 8 матчей в сезоне КХЛ – у «Автомобилиста»

«Барыс» выиграл 1 матч из восьми в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Астаны дома проиграл московскому «Динамо» (1:3). Это третье поражение «Барыса» подряд. 

В текущем сезоне КХЛ казахстанский клуб одержал только 1 победу в 8 матчах – над «Автомобилистом» (2:1 ОТ). 

Ранее «Барыс» уволил главного тренера Дэвида Немировски, Евгений Королев был временно назначен на эту должность. 

«Барыс» замыкает таблицу на Востоке, имея 3 очка.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДэвид Немировски
logoЕвгений Королев
logoКХЛ
logoБарыс
logoДинамо Москва
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Торпедо» играет с «Куньлунем», «Автомобилист» против «Нефтехимика», «Динамо» победило «Барыс», ЦСКА – «Амур»
101сегодня, 16:15Live
Тест про маскотов КХЛ: 10 вопросов. Справитесь? ⛸️
16сегодня, 14:00Спецпроект
Бабаев об увольнении Немировски: «Барыс» сыграл всего 7 матчей. Тренеров «Динамо», «Авангарда», «Торпедо» и «Металлурга» уже должны были выгнать, если так судить»
3сегодня, 13:50
За кого в КХЛ играет Гусев? А Коростелев? Тест на поиск пар 🧩
сегодня, 12:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Новиков об Объединенной футбольной лиге России и Украины: «Прекрасная идея, но упустили. Матч «Спартак» – «Динамо» Киев мог бы решить многие проблемы»
3053 минуты назад
КХЛ. «Торпедо» играет с «Куньлунем», «Автомобилист» против «Нефтехимика», «Динамо» победило «Барыс», ЦСКА – «Амур»
101сегодня, 16:15Live
На Спортсе’’ выходит подкаст «Клюшки, шайбы, два конька». В каждом выпуске обсуждаем претензии к хоккею
сегодня, 16:00Реклама
«Салават» заплатил «Торпедо» 20 млн рублей за переход Яна. У форварда 64 очка в 127 матчах за нижегородцев (Артур Хайруллин)
15сегодня, 15:22
«Сибирь» выиграла 6-й матч подряд и вышла на 1-е место на Востоке. Команда начала сезон с трех поражений
7сегодня, 14:58
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампа» примет «Каролину», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Питтсбург» встретится с «Баффало»
8сегодня, 14:35
«Салават» выменял Яна из «Торпедо» на денежную компенсацию
21сегодня, 14:02Фото
Николишин о Кузнецове в СКА: «Его игровое время – 16 минут. Хоккеисту такого калибра не давать времени – преступление. Это уже вопрос к тренерскому штабу»
13сегодня, 13:35
Никишин о снижении зарплаты в СКА: «Нельзя было не согласиться – не в плане того, что настояли. Такая мотивация появилась, хочется играть еще сильнее. Это прям очень хорошо»
72сегодня, 13:18
Деанджело о России: «Замечательная страна. Петербург – город с великой культурой. Скоро отправлюсь на экскурсию, изучу местные музеи, еду»
19сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Шарипзянов о Деанджело: «Очень маленький, юркий защитник. Но будет играть в нападении, бегать везде, подключаться к атаке, бросать»
22 минуты назад
Владимир Плющев: «Спартак» потихоньку выходит из кризиса, клуб сохранил костяк, есть молодые хоккеисты. Надо, чтобы новички быстрее поняли систему игры»
36 минут назад
Педан о Деанджело в СКА: «Тони не владеет русским языком – поможем, первые слова будут хоккейными, точно не мат»
454 минуты назад
Буше о Звягине и 5 поражениях «Авангарда»: «Отличный тренер, виноват не он. Игрокам нужно собраться, взять все в свои руки, играть лучше»
2сегодня, 16:20
Тамбиев о 4-й победе «Адмирала» подряд: «Вселяет уверенность в ребят, этот огонь видно в раздевалке. Против «Витязя» отпластались, отбились – молодцы»
сегодня, 16:07
Воробьев о 3:0 с «Амуром»: «Когда приезжаешь на Дальний Восток, всегда есть план потерпеть первые 10 минут из-за разницы во времени. У ЦСКА была хорошая пасовая игра»
1сегодня, 15:52
Толчинский о Деанджело: «У него шикарная техника, будет часто попадать в хайлайты, радовать болельщиков СКА. Мы вместе играли в юниорской лиге Онтарио»
2сегодня, 15:38
Канарейкин о КХЛ: «Хочется больше конкурентноспособных команд, чтобы попадание в плей-офф было не рутинной задачей, а сражением за качество до самого конца»
3сегодня, 15:11
Ковальчук о футбольном дерби «Спартак» – «Динамо» с Овечкиным: «Давайте это сделаем. В следующем году можно устроить»
5сегодня, 14:44
Крикунов о снижении оклада Никишина в СКА: «Если регламент позволяет, значит, можно. Надо радоваться, что в такое время к нам едут такие игроки, как Деанджело»
8сегодня, 14:15