«Барыс» уволил Немировски и назначил главным тренером Буцаева
«Барыс» уволил Дэвида Немировски с поста главного тренера.
Канадский специалист возглавил команду в мае этого года.
«Барыс» сообщает о прекращении сотрудничества с Дэвидом Немировски. Тренерский штаб также покинули Макс Марковиц и Стив МакГичи.
Клуб благодарит специалистов за проделанную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Следом было объявлено о назначении на пост Вячеслава Буцаева. По ходу карьеры 54-летний тренер работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике» и «Витязе».
«Барыс» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 3 очка в 8 играх.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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