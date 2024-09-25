«Барыс» уволил Немировски и назначил главным тренером Буцаева

«Барыс» уволил Дэвида Немировски с поста главного тренера.

Канадский специалист возглавил команду в мае этого года.

«Барыс » сообщает о прекращении сотрудничества с Дэвидом Немировски . Тренерский штаб также покинули Макс Марковиц и Стив МакГичи.

Клуб благодарит специалистов за проделанную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Следом было объявлено о назначении на пост Вячеслава Буцаева . По ходу карьеры 54-летний тренер работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике» и «Витязе».

«Барыс» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 3 очка в 8 играх.