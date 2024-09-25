Буцаев возглавит «Барыс». Контракт – до конца сезона (ТАСС)
Вячеслав Буцаев станет главным тренером «Барыса».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Ранее «Барыс» подтвердил, что уволит главного тренера Дэвида Немировски. Исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Королев.
«Вячеслав Буцаев заключит с «Барысом» контракт до конца сезона» – сообщил источник.
«Барыс» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 3 очка в 8 играх.
Буцаев ранее возглавлял ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик» и «Витязь».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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