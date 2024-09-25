Буцаев возглавит «Барыс». Контракт – до конца сезона (ТАСС)

Вячеслав Буцаев станет главным тренером «Барыса».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее «Барыс» подтвердил, что уволит главного тренера Дэвида Немировски . Исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Королев.

«Вячеслав Буцаев заключит с «Барысом » контракт до конца сезона» – сообщил источник.

«Барыс» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 3 очка в 8 играх.

Буцаев ранее возглавлял ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик» и «Витязь».