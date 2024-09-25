  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Буцаев возглавит «Барыс». Контракт – до конца сезона (ТАСС)

Вячеслав Буцаев станет главным тренером «Барыса».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее «Барыс» подтвердил, что уволит главного тренера Дэвида Немировски. Исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Королев.

«Вячеслав Буцаев заключит с «Барысом» контракт до конца сезона» – сообщил источник.

«Барыс» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 3 очка в 8 играх.

Буцаев ранее возглавлял ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик» и «Витязь».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoДэвид Немировски
logoВячеслав Буцаев
logoКХЛ
logoБарыс
ТАСС
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Рябыкин: «У «Барыса» качественный состав. Линия легионеров – одна из сильнейших в КХЛ. У команды есть все возможности как минимум выходить в плей-офф»
1сегодня, 05:13
Гусев набирал очки в 7 из 9 матчей сезона КХЛ. У форварда «Динамо» 4 гола и 4 ассиста на этом отрезке
6вчера, 21:58Видео
Кудашов о Комтуа вне заявки «Динамо» во 2-м матче подряд: «Не стали ничего менять. Когда идут поражения, надо найти старые связки, стабилизировать состав»
3вчера, 19:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Каменский о снижении зарплаты Никишина в СКА: «Если все оформлено правильно, в соответствии с регламентом, какие могут быть вопросы?»
633 минуты назад
Кучеров занял 16-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Василевский – 20-й, Стэмкос – 17-й, Лундквист – 18-й
945 минут назад
КХЛ. «Металлург» примет «Спартак», «Трактор» – «Салават», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», «Локомотив» против «Авангарда»
36сегодня, 11:00
Роман Ротенберг: «У СКА нет первого вратаря, у нас все голкиперы сильные. Уделяем много внимания этому компоненту. В современном хоккее это решающий фактор»
9сегодня, 10:47
Форвард «Автомобилиста» Кузнецов выбил бонус в 500 тысяч рублей, набрав 2 очка в регулярке (Артур Хайруллин)
15сегодня, 10:31
Быков о Деанджело в СКА: «Россия – открытая страна, которая ко всем относится с уважением. Иностранцы потом у себя рассказывают, как мы живем, доносят информацию»
11сегодня, 09:59
На канал Ротенберга в телеграме подписались более 42 тысяч человек за 3 дня
83сегодня, 09:56
«Адмирал» – самый забивающий клуб Востока. Команда Тамбиева идет на 2-м месте в КХЛ с 29 голами в 7 играх сезона
7сегодня, 09:16
Андрей Назаров: «В КХЛ продолжают приезжать звездные игроки. Вслед за Кузнецовым в СКА подписали Деанджело. Хоккеисты едут в Россию с удовольствием. Европа и рядом не стояла»
24сегодня, 08:14
Потапов о снижении зарплат: «Давай ты будешь получать тарелку похлебки и на бензин деньги, но в случае чемпионства вы отправитесь на Луну – ни один человек на это не пойдет»
23сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Филатьев о тренерах «Авангарда»: «Звягин в десятки раз больше общается с игроками, если сравнивать. Но Кравцу огромное спасибо за шанс в КХЛ
2 минуты назад
Быков о снижении зарплаты Никишина перед переходом Деанджело: «Не случайно именно капитан пошел на такой шаг, это показательный жест»
3сегодня, 11:14
Паутов о том, кто из россиян близок к тренерству в НХЛ: «Любой тренер может. Просто надо, чтобы там угадали с правильной кандидатурой. У нас игра отличается тактически, темпом»
1сегодня, 10:58
Гендиректор «Салавата» о Кузьмине: «Операция прошла успешно. Надеемся на его скорое выздоровление»
1сегодня, 10:16
Паутов о Радулове: «Агрессивный игрок по моментам. Он бы не был таким знаменитым, если бы не был с таким характером, давлением»
2сегодня, 09:35
Филатьев о Макдэвиде: «У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения. Все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке»
1сегодня, 08:58
Агент Любимова: «Во Франции уровень хоккея ниже, чем в КХЛ, но лига не слабая. Роман узнает новую страну. Во всем есть положительные моменты»
4сегодня, 08:49
Паутов о женщине-тренере в КХЛ: «Почему нет? Если специалист хороший, то он на вес золота»
3сегодня, 08:42
Иван Выдренков: «Кузнецов – лидер в раздевалке и на льду. Он идеально подходит на роль вице-капитана СКА. Ему надо еще немного адаптироваться, он много чего покажет в этом сезоне»
5сегодня, 08:28
Юрий Новиков: «Для КХЛ сейчас характерна волнообразность результатов. Надо, чтобы прошло 2 месяца. Тогда уже команды займут свои места»
1сегодня, 07:57