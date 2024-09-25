Дмитрий Рябыкин: «У «Барыса» качественный состав. Линия легионеров – одна из сильнейших в КХЛ. У команды есть все возможности как минимум выходить в плей-офф»

Дмитрий Рябыкин оценил потенциал «Барыса» в сезоне-2024/25.

Ранее клуб подтвердил, что уволит главного тренера Дэвида Немировски.

– Накануне прошли слухи, что «Барыс» рассматривает вас в числе кандидатов на пост главного тренера. Что скажете?

– Не вижу никакого смысла комментировать слухи. Задача прессы – их распространять, наша задача – тренировать. У каждого своя работа.

– Удивлены, что первая отставка сезона приключилась именно в «Барысе»?

– Правильнее сказать – огорчен. Профессия тренера – сложная, постоянно находишься под давлением турнирной таблицы, результата.

Любую отставку переживаешь, так или иначе проводишь через себя. Тут коллеге – только слова поддержки.

– Что не получилось у штаба Дэвида Немировски?

– Объективно там была трудная ситуация – предсезонка, старт «Барыса» в чемпионате, игры сборной Казахстана в отборочном олимпийском турнире. Все наложилось – одно на другое.

Плюс в Казахстане тренер обычно совмещал посты в базовом клубе и сборной, а тут у каждой команды – свой наставник. В такой ситуации есть и плюсы, и минусы.

– Следили за всеми матчами «Барыса»?

– Да, многие матчи видел.

– Впечатления?

– Одно из главных – полупустые трибуны в Астане, городе-миллионнике, где очень любят хоккей и где мы раньше всегда выступали при аншлагах. Народ не обманешь, трибуны – показатель игры команды.

– Интересны чисто хоккейные наблюдения.

– По меркам КХЛ у «Барыса» качественный состав, начиная с вратарской линии. Это неудивительно – летом была активная селекция, много новичков с именами.

Но меня удивило, что в игре команды нет однородности в звеньях, все идет волнами. Много голов в раздевалку или из раздевалки. Обычно так бывает, если не удалось провести полноценную предсезонку и объединить команду игровой идеей.

– Какой потенциал у нынешнего «Барыса»?

– Мне эта команда чем-то напомнила «Авангард» образца первого сезона Боба Хартли. Тогда Хартли и нам, его помощникам, удалось из хороших имен сделать именно команду – неуступчивую, быструю, всеми четырьмя звеньям играющую в агрессивный, системный хоккей. И, кстати, одну из самых жестких в КХЛ.

У нынешнего «Барыса» есть костяк из хоккеистов сборной Казахстана, которая в начале сентября была в одном матче от выхода на Олимпиаду. Ну и линия легионеров – объективно одна из сильнейших в КХЛ. Много скоростных ребят.

Считаю, у команды есть все возможности вернуть в Астану аншлаги – и как минимум выходить в плей-офф КХЛ, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.