Кудашов о Комтуа вне заявки «Динамо» во 2-м матче подряд: «Не стали ничего менять. Когда идут поражения, надо найти старые связки, стабилизировать состав»

Алексей Кудашов объяснил отсутствие Максима Комтуа в составе «Динамо».

Бело-голубые обыграли «Барыс » (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Канадский форвард «Динамо» Максим Комтуа не попал в заявку на игру. Он также пропустил предыдущий матч с «Амуром» (2:1).

«Мы не стали менять состав, который был на прошлой игре. Когда идет несколько поражений, надо как-то стабилизировать положение. Найти старые связки и стабилизировать состав, что мы и сделали две игры назад, а сейчас просто не стали ничего менять.

Игра сегодня была похожа на что-то содержательное, все три периода ровно играли. Мы целостно смотрелись в большинстве, в меньшинстве, в атаке, в обороне.

Удаления опять появляются, постараемся их исправить, чтобы их было минимальное количество. Опять сегодня две минуты втроем отработали», – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .