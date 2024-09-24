Кудашов о Комтуа вне заявки «Динамо» во 2-м матче подряд: «Не стали ничего менять. Когда идут поражения, надо найти старые связки, стабилизировать состав»
Бело-голубые обыграли «Барыс» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Канадский форвард «Динамо» Максим Комтуа не попал в заявку на игру. Он также пропустил предыдущий матч с «Амуром» (2:1).
«Мы не стали менять состав, который был на прошлой игре. Когда идет несколько поражений, надо как-то стабилизировать положение. Найти старые связки и стабилизировать состав, что мы и сделали две игры назад, а сейчас просто не стали ничего менять.
Игра сегодня была похожа на что-то содержательное, все три периода ровно играли. Мы целостно смотрелись в большинстве, в меньшинстве, в атаке, в обороне.
Удаления опять появляются, постараемся их исправить, чтобы их было минимальное количество. Опять сегодня две минуты втроем отработали», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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