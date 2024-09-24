Королев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса»
Евгений Королев стал исполняющим обязанности главного тренера «Барыса».
Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Вчера «Барыс» подтвердил, что уволит главного тренера Дэвида Немировски.
«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем «Барыс» – «Динамо» Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева.
Дополнительная информация по обновленному тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», – сообщается на сайте «Барыса».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
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